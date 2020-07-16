فيديو “صادم” لعراقي مقيد في سرير عليه جثة لمتوفاة بكورونا يثير غضب العراقيين.. وهذا ما حدث

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة غضب واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، أظهر رجلا عراقيا مقيد في سرير بمستشفى في كركوك وعلى السرير جثة لمتوفاة بكورونا.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن الجثة المتوفاة بكورونا هي جثة زوجة الرجل، وتم تقييده في السرير بالكلابشات بعد اعتدائه على أحد أفراد الطاقم الطبي بعد إبلاغه بخبر وفاة زوجته.

https://www.facebook.com/watch/?t=0&v=421606105462006

هذا وأثار الفيديو استهجانا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي رافضين تصرف الجهات المسؤولة بالمستشفى تجاه الزوج المكلوم.

وأعرب المغردون عن صدمتهم من التصرف غير الإنساني مع رجل فقد زوجته وكبل مثل المجرمين قرب جثمانها.

فيديو من مستشفى #كركوك العام : قام الاطباء بتوجيه مدير صحة المحافظة بأعتقال المواطن محمد و وضع الاصفاد في يديه و ربطه الى سرير عليه جثة زوجته لمدة ٦ ساعات و التي توفيت بسبب قلة الاوكسجين.



و سبب التعذيب هو ان المواطن محمد فقد وعيه بعد الاهمال. وضرب احد الاجهزة العاطلة بوكس. pic.twitter.com/gswa10QzdH — مجتهد كركوك🇮🇶 (@MujtahidKIRKUK) July 14, 2020

من جانبه طالب أعضاء في مجلس النواب وزير الداخلية عثمان الغانمي بالتحقيق في تقييد (محمد كريم فقي) والذي يعمل مدرسا في كركوك وظهر مقيدا بسرير زوجته المتوفاة جراء إصابتها بفيروس كورونا.