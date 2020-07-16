فيديو “صادم” لعراقي مقيد في سرير عليه جثة لمتوفاة بكورونا يثير غضب العراقيين.. وهذا ما حدث
سادت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة غضب واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، أظهر رجلا عراقيا مقيد في سرير بمستشفى في كركوك وعلى السرير جثة لمتوفاة بكورونا.
وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن الجثة المتوفاة بكورونا هي جثة زوجة الرجل، وتم تقييده في السرير بالكلابشات بعد اعتدائه على أحد أفراد الطاقم الطبي بعد إبلاغه بخبر وفاة زوجته.
هذا وأثار الفيديو استهجانا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي رافضين تصرف الجهات المسؤولة بالمستشفى تجاه الزوج المكلوم.
وأعرب المغردون عن صدمتهم من التصرف غير الإنساني مع رجل فقد زوجته وكبل مثل المجرمين قرب جثمانها.
من جانبه طالب أعضاء في مجلس النواب وزير الداخلية عثمان الغانمي بالتحقيق في تقييد (محمد كريم فقي) والذي يعمل مدرسا في كركوك وظهر مقيدا بسرير زوجته المتوفاة جراء إصابتها بفيروس كورونا.