“تبعون الصدر والمؤخرة”.. “شاهد” الكويتية سلوى المطيري تهدد بالدعاء على الكويتيين ما لم يلبوا طلبها الغريب!

انفجرت الناشطة الكويتية سلوى المطيري المرشحة السابقة في مجلس الامة الكويتي، غاضبةً بسبب تضخم ثروة الفاشينستات الكويتيات بشكل مُبالغ فيه، وتورطهن بقضايا غسيل أموال.

وقالت سلوى بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”: “عندكم الملايين وتعطونها الفاشينستات وأنا مجنبينها عني؟ إيش ناقصني؟ إيش يعيبني؟ أول مرة أشوف إنسان يعيبه أصله، لا وأصله أصيل مو أي أصل؟”.

وهددت سلوى المطيري بأنها ستقوم بالدعاء عليهم، قائلة: “تبغون أدعي عليكم؟ إنتوا جربتوا كل شيء بس ما جربتوا دعوتي ترا”.

وحددت سلوى المطيري المبلغ الذي تريده قائلة: “إيش طالبة أنا، مليونين دينار بس، بدون مقابل، هدية مثلي مثل غيري، مثلي مثل الفاشينستات اللي أعطيتوهم بدون سبب”.

سلوى المطيري : ابي مليونين دينار مثلي مثل الفاشنيستات ! pic.twitter.com/9dHBAhQ02N — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 15, 2020

واستمرت سلوى في هجومها قائلة: “إيش أعطوكم غير دلع ويلطخون وجههم بالألوان؟ ماعاد بساعد أحد وماعاد بعالج أحد، إنتو تبون بس الناس قليلة الحياء اللي يلطخون وجههم بالمكياج، ماتبغون الناس يعالجون بعض أو يساعدون بعض، بس تبغون اللي تطلع الصدر وتطلع المؤخرة”.

وختمت سلوى غاضبة: “لما أساعدهم يحسبون إني أبغاهم يحبوني، مو لأني وطنية، أبويا قالي اياها إنتي تتعاملين مع أطفال مو أوادم كبار، وصلت حدي وما أبغى أحد يحبني”.

سلوى المطيري : انا وحدة وصلت حدي ! تعطون الفاشنيستات ملايين وانا لا !😭 https://t.co/EFhQUsoX3k pic.twitter.com/3vHibpbHiV — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 15, 2020

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد اشتعلت بعد أن تمكنت أجهزة الأمن في الكويت من ضبط شبكة غسيل أموال، بعد أشهر من الرصد والمتابعة في بضع مناطق في البلاد، وتورط بها مشاهير وفاشينستات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها على “تويتر” إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشبكة بناء على تحريات تم رصدها على مدى أشهر وتتبع تحركاتهم في بضع مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تم مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر.

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في ضوء الجهود المبذولة ضد جرائم مكافحة غسل الأموال ودفع رشاوي وأعمال مشبوهة من متحصلات الأنشطة الغير مشروعة ما يلحق الأضرار الفادحة بالصالح العام للبلاد. pic.twitter.com/4l6EUKsQPi — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 13, 2020

وأضافت الوزارة: “تم مداهمة أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل، ومزرعة، وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية، وتفتيشها والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة”.

وذكر البيان: “أنه تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل نجاحه في الهروب، مبينا استمرار التحقيقات للكشف عن جميع أفراد الشبكة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد الانتهاء من التحقيقات”.

وفي سياق مُتصل، كشفت القبس الكويتية أن عدد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المتهمين بالقضية قد وصل إلى عشرة.

وكانت الصحيفة قد أعلنت في وقتٍ سابق أن هناك 5 بلاغات بحق خمسة من المشاهير الذين تضخمت حساباتهم المصرفية ‏بشكل كبير، وسيصدر ‏بحقهم أوامر ضبط وإحضار فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة.‏

عاجل – «القبس» تكشف تفاصيل جديدة عن عصابة #غسل_الأموال



• الأجهزة رصدتها 3 أشهر.. و #مشاهير سوشيال ميديا متهمون



• مزرعة بالوفرة مخبأ للسيارات الفارهة والساعات الثمينة



• المتهم الإيراني ذو سوابق بدولة خليجية.. وتردد على محال صرافة محددة لتحويل المبالغhttps://t.co/5UtmS2SPzK — القبس الإلكتروني (@alqabas) July 14, 2020

وذكرت الصحيفة أن الفاشينيستات الكويتيات يتقاضين أرقاما كبيرة، “أضعاف ما يمكن أن تتقاضاه فاشينيستا خليجية أخرى”، وذلك بسبب مساحة الحرية التي تناسبهن في الإطلالات على المتابعين والمعجبين.

وتشير الصحيفة إلى أن ذلك يعود أيضا إلى القدرة الشرائية العالية في الكويت، مما أدى إلى اعتماد الماركات العالمية على الفاشينيستات الكويتيات بشكل دائم ودفع أرقام كبيرة لهم.