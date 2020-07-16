حادث سير مرعب في الكويت بين نحو 20 مركبة يقتل شخصاً ويُصيب آخرين .. وغضب شعبي!

وقع حادث سير مروّع بين بين نحو ٢٠ مركبة وشاحنة ودورية على طريق الوفرة باتجاه مدينة صباح الأحمد في الكويت ما أدى لوفاة شخص وإصابة 5 آخرين على الأقل .

وتزامن الحادث المروع مع موجة غبار شهدتها البلاد، وفق وساءل إعلام كويتية .

وأشارت الى أنّ مركبات الإسعاف هرعت الى مكان الحادث وعملت على تقديم الإسعافات للمصابين ونقلهم للمستشفيات .

وقال حساب “جرائم ومحاكم” الكويتي على “تويتر” إن هناك غضباً شعبياً من وجود «الكسارات» والكثبان الرملية على الطريق ومطالبات بإزالتها حماية لمستخدميه.

فيديو | وفاة مواطن وإصابة 3 آخرين وسوداني بحادث مروري بين أكثر من 15 مركبة وشاحنة ودورية



• الحادث وقع على طريق الوفرة باتجاه مدينة صباح الأحمد.. و 6 مركبات إسعاف هرعت إليه



• غضب شعبي من وجود «الكسارات» والكثبان الرملية على الطريق ومطالبات بإزالتها حماية لمستخدميه#الكويت pic.twitter.com/Ers98dm5cE — جرائم ومحاكم (@cckwt) July 16, 2020

كما ولقي وافدان آسيويان مصرعهما اثر انقلاب مركبة كانا يستقلانها على طريق الشقايا.

وبحسب مصدر امني فإن الوافـد وهو من مواليد 1994 كـــان يؤدي عمله مقابل منطقة اليرموك حيث جاءت مركبة المواطن ودهسته.