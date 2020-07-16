“خياران أحلاهما مر”.. جمال ريان: أبوظبي تفكر جديا في استبدال السيسي إذا رفض تنفيذ هذا الأمر

قال الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يضغط بشدة على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، لإقحام مصر في مواجهة عسكرية مع تركيا في ليبيا.

وأوضح “ريان” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) أن زايد بات يفكر جديا في استبدال السيسي، إذا رفض محاربة تركيا في ليبيا نيابة عن الإمارات.

الشارع المصري يغلي ، وأبوظبي تفكر جديا في استبدال عبد الفتاح السيسي إن رفض تنفيذ أوامرها ، ما يضعه امام خيارين احلاهما مر ، إما تنفيذ أوامرها بمحاربة تركيا في ليبيا وتجاهل غليان الشارع المصري ، أو التنحي جانبا ، فايهما سيختار ؟ #مصر #ليبيا #تركيا #الامارات #الخليج #المغرب_العربي — جمال ريان (@jamalrayyan) July 15, 2020

وكتب ما نصه:”الشارع المصري يغلي وأبوظبي تفكر جديا في استبدال عبد الفتاح السيسي إن رفض تنفيذ أوامرها ما يضعه امام خيارين احلاهما مر إما تنفيذ أوامرها بمحاربة تركيا في ليبيا وتجاهل غليان الشارع المصري، أو التنحي جانبا ، فايهما سيختار؟”

ونصح مذيع الجزيرة الشعب المصري وجيش مصر بعدم الانجرار للمستنقع الليبي، مستندا إلى دراسة استراتيجية حول الإمارات لمعهد “تشاتام هاوس”.

نصيحة لوجه الله تعالى : يا شعب مصر وجيش مصر : اقرأوا هذه الدراسة الاستراتيجية حول الامارات جيدا ، وهي مقسمة الى عدة اجزاء ، لان الخلاصة في النهاية تتوقع ان الامارات خاسرة لا محاله ، اقرأوها قبل الوقوع في الفخ وقبل مواجهة الجيش التركي في ليبيا #مصر https://t.co/ppJnClo756، — جمال ريان (@jamalrayyan) July 16, 2020

وأوضح ريان أن هذه الدراسة مقسمة لعدة أجزاء، مضيفا “لان الخلاصة في النهاية تتوقع ان الامارات خاسرة لا محاله ، اقرأوها قبل الوقوع في الفخ وقبل مواجهة الجيش التركي في ليبيا”

يشار أنه أمس، الأربعاء، التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى مع الجنرال كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة.

وقالت صفحة المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية إن زكي وماكينزي بحثا “التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين”.

وأضافت أن اللقاء تطرق أيضا لبحث “جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وذكرت الصفحة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أشاد “بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى أن الجنرال ماكينزي أكد على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة”.

وأشارت الصفحة إلى أن ماكينزي التقى أيضا برئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد وبحثا “علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين”.

وتأتي الزيارة فيما تشهد ليبيا المجاورة لمصر توترا بعد إعلان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر اقتراب معركة كبرى في محيط مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية.

وقالت قوات حكومة الوفاق الليبية إنها رصدت فجر الأربعاء، وصول إمدادات عسكرية قادمة من مصر إلى مدينة طبرق شمال شرقي ليبيا.