المهرّج السعودي طلال بن ثنيان يتطاول على مفتي سلطنة عمان.. والعمانيون يخرسونه ويمسحون بكرامته الأرض

فجر الاعلامي السعودي “المهرج” طلال بن ثنيان”، موجة غضب واسعة، في سلطنة عُمان، بعد تطاولة على مفتي السلطنة الشيخ أحمد الخليلي، على إثر بيانه الاخير بدعم تحويل كنيسة آياصوفيا إلى مسجد.

وقال الصحفي السعودي البذيء خلال مقطع فيديو رصدته “وطن” متطاولاً على مفتي السلطنة، “النعيق لك انت وأشكالك، أنت وأردوغان وكل من يتشدد لأردوغان، تكذبون باسم الدين هذا ما هو جاهل، هذا مضلل بامتياز، ويبي عداء تركي للعرب، ويبي يواكب هذا العداء بأي شكل، لأنه هو حاقد أصلاً، ويبي صوته يطغى ويكون له دور، مثله مثل بقية الخوارج، اللي يعادونا ووقفوا مع كل حد ضدنا، وقفوا مع كل أحد ضدنا”.

وتابع: “هذه النوعيات هذه اللي تيجي وتعادي العرب، هذه الأشكال لا تترك، وهم حتى يرفضون الحديث الآحاد، حتى القرآن يشكون به، الله عز وجل حذر منهم والرسول حذر منهم والعلماء كلهم قالوا أنهم أخطر علينا الأشكال هذه من الكفار، هذول ينخرون الأمة من الداخل ويحاولون يفرقون الأمة، وأي توحد للأمة يزعجهم”.

وأثار حديث بن ثنيان ردود أفعال عديدة لدى المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين انتقدوا ما جاء به الصحفي السعودي، معتبرين بأنه وصل لمستوى يترفع عنه العمانيون بالرد عليه.

لن تجد رد من عماني على ساقطه فهي اقل من الرد عليها والساقطات كثر في ايامنا هذه — منوعات (@rhr1981) July 16, 2020

ما ينلام تربو على هذي الأخلاق…لايعرفون التمييز بين الحق والباطل — خميس المكتومي (@khm998861) July 16, 2020

أشفق عليه بجد مهرج..

صدق من قال.. يعيبوا على الناس والعيب فيهم

كلام غير منطقي من هذا الإنسان.. وكأنه عالم بالفقه والسيره مع دعاية الكتب خلفه وهو عن كل هذا ببعيد.. كل هذا حقد وحسد للعلامه الجليل أحمد الخليلي..



وكيف لا يُحسَدُ أمُرؤٌ عَلمُ.. له على كُلّ هامةٍ قَدمُ — Yahya (@YalsheediYahya) July 16, 2020

وفي ذلك قال أحد المغردين: “خلوه يبقبق أهم شي احنا نفتخر بالشيخ المفتي احمد الخليلي الله يطوّل بعمره يا رب، ولا نسمع عنه أي مكروه، والله يحفظ السلطان هيثم وشعب عمان ويغفر لمولانا قابوس ويرحمه، وخليهم همه يبقبقوا ليموتوا قهر”.

خلوه يبقبق اهم شي احنا نفتخر بالشيخ المفتى احمد الخليلي الله يطول بعمره يارب ولانسمع عنه اي مكروه والله يحفظ السلطان هيثم وشعب عمان ويغفرلابوناقابوس ويرحمه وخليهم همه يبقبقوا ايموتوا قهر — عمانيه وأفتخر (@e02SwOsFLXsDGpH) July 16, 2020

يُذكر بأنه معروف عن الصحفي السعودي طلال بن ثنيان إثارته للرأي العام وللفتن بين الشعوب المجاورة كل حين وآخر، من خلال مواقفه المهاجمة والمحرّضة والمشجعة دائماً على الفرقة والخلاف، وبهجومه المستمر على دولة قطر وتركيا، وكل من يصرّح بأي موقف لصالح أي منهما، الأمر الذي يراه بن ثنيان من زاويته، هجوماً على بلاده السعودية، وتهديداً لها.