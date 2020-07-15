هكذا جرى التحرش بـ”هنا الزاهد”..القصة كاملة وهذا ما حصل واستدعى تدخل السلطات المصرية على الفور

تعرضت الفنانة المصرية “هنا الزاهد” قبل عدة أيام لعملية تحرّش من قبل بضعة أشخاص، أثناء استقلالها لسيارتها الشخصية على إحدى الطرق، لتقوم على الفور بتوثيق ما يحصل معها بكاميرا هاتفها، هادفة من ذلك لفضح وكشف المتحرشين هؤلاء، وعقابهم على ما يقترفونه ضدها وضد عديد من الفتيات.

وفي التفاصيل حيث شاركت الفنانة المصرية “هنا الزاهد” مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على موقع التواصل الشهير انستجرام، توثّق فيه لحظة التحرش اللفظي الذي تعرضت له من قبل عدة أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل.

وعلّقت الفنانة المصرية على المقطع وقالت: “انا في العربية، رجالة بشنبات بيجروا ورايا بقالهم 5 دقائق، وبتحرشوا بالكلام، وكانوا بيكسروا عليا”.

وتابعت هنا الزاهد خلال مقطع الفيديو الذي نشرته: “كنت ممكن أعمل حادثة، أول ما طلعت الموبايل جريوا زي الفئران، لأنهم فعلاً فئران، أو بمعنى أصح هم كلاب”.

وأضافت :”فاكرين لو بنت لوحدها هتخاف وتقعد تجري دي ناس مش محترمة، بلاش حد يسكت على حقه، حقك سهل يتجاب دلوقتي، لو أنتي لوحدك وحصلك موقف مشابه طلعي موبايلك وصوريهم، حيجروا زي الجبناء”.

تحرير محضر بالشرطة والقبض على المتحرشين

ولم تكتف الفنانة المصرية بفضح المتحرشين من خلال تصويرهم ونشر مقطع الفيديو الخاص بهم عبر مواقع التواصل، بل صعّدت الأمر للسلطات المصرية، إذ قامت بتحرير محضر بمواصفات المتحرشين، حتى يتم العثور عليهم، ليلقوا عقابهم وفق القانون.

وبعد ثمانية أيام من الواقعة، نجحت وزارة الداخلية المصرية بتحديد وضبط السيارة التي كانت تتبع هنا الزاهد، وقائدها ومستقليها، وسرعان ما شاركت الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، بيان وزارة الداخلية، معربة عن شكرها، وقالت: “استجابة سريعة من وزارة الداخلية، بعد تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها بصحبة قائدها، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم ارتكبوا الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم”، مرفقة تعليقاً قالت به: “الحمد لله رب العالمين، شكراً وزارة الداخلية، شكراً الشرطة المصرية.

تفاعل مواقع التواصل

وأثارت حادثة التحرش التي تعرضت لها الفنانة المصرية هنا الزاهد وتفاعل وزارة الداخلية معها بهذه السرعة والقبض على الجناة، ردود أفعال عديدة لدى النشطاء والمتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين منهم من أثنى على دور الشرطة المصرية في هذا الأمر، ومنهم من اعتبر بأن هناك تمييز واضح في الأداء الأمني تجاه القضايا التي تخص الشخصيات العامة، بينما بالمقابل لا يوجد هذا الاهتمام للناس العاديين، الذين يتعرضون بشكل يومي لمئات قضايا التحرش.

انتو مش واخدين بالكم ان الممثلات بس الي جالهم حقهم بسرعه فشخ ف قضايا التحرش زي هنا الزاهد و رانيا يوسف وكلهم

لكن السبب ف ان الموضوع يطلع للنور لسه متعلقين ومش عارفين راسهم من رجلهم…؟ — لو حزين جامد (@lomAltay) July 15, 2020

– إيه الحكاية :



– الحكاية بإختصار. إن الممثلة المصرية (هنا الزاهد). ماشية في أمان الله بعربيتها عدى جنبها نص نقل محملة رجالة في الصندوق وقعدوا يتحرشوا بيها بالكلام والسواق يكسر عليها فعملت فيديو بتصور الواقعة. وبتوعي البنات. فده بقى كان جانب صغير من الرجالة والنساء عليها ! pic.twitter.com/4bWgITSRGU — aaaaaaaaaaaa 🏳 (@calder0ne) July 13, 2020

اتعجب من هؤلاء الاشخاص الذين تركوا القضيه الاساسيه والتحرش بهنا الزاهد واخدونا في قضيه فرعيه ان الشرطه كانت سريعه علشان هي شخصيه عامه… احب اقول لهؤلاء انهم حمقى… واشيد بما فعلته هنا الزاهد وياريت اي بنت تتعرض لمثل هذا الفعل الشنيع ولو لفظا تصور وتقدم بلاغ وتكون شجاعه — Hossam (@Hossam37343561) July 14, 2020

وكانت هنا الزاهد قالت خلال مداخلة هاتفية في برنامج “التاسعة” مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي، عبر شاشة التلفزيون المصري، كواليس الواقعة التي تعرضت لها، معربة عن سعادتها البالغة بعد القبض على الجناة.

وقالت الزاهد خلال حديثها مع القناة: “مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم، لما كلموني روحت على طول، عشان يأخذوا أقوالي، وأوقع على المحضر”.

وتابعت: “عددهم 6 أفراد، أنا قلت كل حاجة في المحضر، أنا مبسوطة جداً جداً، ومش مصدقة أن الأمن نجح في القبض على الجناة”.

ووجهت الفنانة المصرية رسالة إلى الفتيات اللواتي يتعرضن لمثل هذه الأحداث، وقالت: “انا عارفة إن عمل محاضر تحرّش حاجة كبيرة على الفتيات، بس أنا بقولك جيبي موبايلك وصوّري بس، والله الشرطة المصرية حتيجب ليكي حقك”.