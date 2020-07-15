محمد العيسى رجل ابن سلمان يفسر آية “ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى” وأدرعي يصفق له!

أبدى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إعجابه بتفسير أمين رابطة العالم الإسلامي وزير العدل السعودي الأسبق، محمد العيسى، لمعنى الآية القرآنية: “وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ” والذي زعم أن هناك خطأً شائعاً في فهم الآية الكريمة.

وقال العيسى: “بالفعل هناك من يفهم خطأ قول الله تعالى: ’ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم‘ هذه الآية هي فيما يخص القبلة كما هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه، وحتى لو كان غير القبلة فالمقصود هو القناعة الدينية”.

وأضاف: “كل من الأديان له قناعاته الخاصة به ولن يرضى فيما يخص العقائد حتى تقتنع بعقيدته وإن اتحدت الأديان في دين واحد.. عندما نقول ’إخواننا المسيحيون أو اليهود‘، أولا مصطلح الأخوة جاء في القرآن الكريم على معان كثيرة، منها أخوة الدين إنما المؤمنون إخوة، وأخوة النسب مهما بعدت وإن اختلف الدين، يقول الله جلّ وعلى: ’وإلى عاد أخاهم هودا..‘ مع أنهم لم يؤمنوا به”.

وأضاف: “هناك أخوة في أصل الخلق الإنساني، الإنسانية ترجع إلى أصل واحد نتآخى فيه وإن اختلفت عقائدها، يقول الله جلّ وعلى: ’يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا‘ من هنا جاء مصطلح الأخوة الإنسانية.. البعض يفهم من الإخوة أنها تخص من هو على نفس الدين والقرآن على خلاف ذلك تماما كما سبق”.

بدوره، أعاد أفيخاي أدرعي، نشر الفيديو الذي ورد فيه التصريح، وقال مشيداً بالعيسى: “كلمة حق من معالي الشيخ محمد العيسى رئيس رابطة العالم الإسلامي عن العلاقة الأخوية بين المسلمين والمؤمنين أتباع الديانات الأخرى”.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} كلمة حق كم معالي الشيخ #محمد_العيسى وئيس رابطة العالم الإسلامي عن العلاقة الاخوية بين المسلمين والمؤمنين اتباع الديانات الاخرى pic.twitter.com/7HtbaYo2kj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 14, 2020

وكان العيسى قد أثار الجدل في شهر يناير/كانون الثاني حين أدى صلاة الجنازة على ضحايا الهولوكوست، خلال زيارة التقى فيها حاخامات يتبعون الديانة اليهودية وانتقد فيها “معاداة السامية”، حيث تلقى العيسى إشادة من أفيخاي أدرعي وقنوات رسمية إسرائيلية بعد تلك الزيارة.