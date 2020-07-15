“احنا معنا سلاح وجاهزين لكل الاحتمالات”.. “شاهد” ملثمون يهددون بحرق الأردن ما لم يتم الافراج عن أحمد الطراونة
فجر فيديو جرى تداوله في الأردن، موجة غضب واسعة، عقب ظهور ملثمين في خيمة التضامن مع رجل الأعمال الأردني أحمد الطراونة، شقيق رئيس البرلمان عاطف الطراونة المعتقل بعد أن وجهت له تهمة الفساد.
وهدد قائد المجموعة الملثمة التي شاركت في خيمة التضامن، حسب ما رصدت “وطن”، بتحويل الأردن إلى حمام دم حسب قوله متحدياً بذلك السلطات الأردنية اذا واصلت اعتقال الطراونة ولم تفرج عنه، الامر الذي اثار موجة غضب واسعة من ذلك التصرف الذي يتجاوز القانون ويهدد بموجة فلتان أمني.
وقال الشخص الذي ظهر في الفيديو “راح بحدود الساعة والمفروض يطلع كل البلى من مجدي الياسين، واحنا جاهزين إذا العسكري كل واحد معه ١٠٠ طلق احنا كل واحد معه ١٠٠ مخزن يعني ١٠٠٠٠ الآلاف طلقة كل واحد، وعندنا سلاح وكل اشي”.
وأضاف: “بس احنا كلنا تحت القانون ونحن مع جلالة الملك ونحييه، وكل الأردن حبايبنا”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استنكارهم من تصريحات الرجل الذي لم يُعرف اسمه، مطالبين بوضع حد لمثل هذه التصرفات والتصريحات.
كما تداول النشطاء صور مقتطفة من المقطع الأول، اعتبروا بأنها توثق حالة طارئة ودخيلة على المجتمع الأردني، وأنها شكل للعشائرية والعنصرية يجب الوقوف أمامه، وأن نظام “الميليشيات” على حد قولهم، لا يمكن السكوت عنه.
وفي وقت سابق، قال نقيب أطباء الأسنان الأسبق الدكتور إبراهيم الطراونة، إن المتعاطفين مع شقيقه نقيب المقاولين الأسبق المهندس أحمد، الموقوف على ذمة التحقيق لا يستقوون على الوطن.
وأكد الطراونة، ثقة أشقائه ومؤازريهم بالقضاء الأردني العادل والنزيه، في النصاف شقيقهم.
وتم توقيف نقيب المقاولين الأسبق احمد يوسف الطراونة ١٥ يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له جناية الغش في أعمال المقاولة، وجنحة هدر المال العام.