“احنا معنا سلاح وجاهزين لكل الاحتمالات”.. “شاهد” ملثمون يهددون بحرق الأردن ما لم يتم الافراج عن أحمد الطراونة

فجر فيديو جرى تداوله في الأردن، موجة غضب واسعة، عقب ظهور ملثمين في خيمة التضامن مع رجل الأعمال الأردني أحمد الطراونة، شقيق رئيس البرلمان عاطف الطراونة المعتقل بعد أن وجهت له تهمة الفساد.

وهدد قائد المجموعة الملثمة التي شاركت في خيمة التضامن، حسب ما رصدت “وطن”، بتحويل الأردن إلى حمام دم حسب قوله متحدياً بذلك السلطات الأردنية اذا واصلت اعتقال الطراونة ولم تفرج عنه، الامر الذي اثار موجة غضب واسعة من ذلك التصرف الذي يتجاوز القانون ويهدد بموجة فلتان أمني.

وقال الشخص الذي ظهر في الفيديو “راح بحدود الساعة والمفروض يطلع كل البلى من مجدي الياسين، واحنا جاهزين إذا العسكري كل واحد معه ١٠٠ طلق احنا كل واحد معه ١٠٠ مخزن يعني ١٠٠٠٠ الآلاف طلقة كل واحد، وعندنا سلاح وكل اشي”.

وأضاف: “بس احنا كلنا تحت القانون ونحن مع جلالة الملك ونحييه، وكل الأردن حبايبنا”.

من التجمع التضامني في خيمة أشقاء عاطف احتجاجا على اعتقال شقيقهم، احد المتكلمين متحديا: كل البلى من مجدي الياسين، واحنا جاهزين..اذا العسكري كل واحد معه ١٠٠ طلق احنا كل واحد معه ١٠٠ سردينة -مخزن- يعني ١٠٠٠٠ الآلاف طلقة كل واحد، وعندنا سلاح وكل اشي. pic.twitter.com/BPEPVwBMqz — الأردنية نت (@alurdunyya) July 14, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استنكارهم من تصريحات الرجل الذي لم يُعرف اسمه، مطالبين بوضع حد لمثل هذه التصرفات والتصريحات.

والله يا حواتمه اذا ما حاسبتهم لتحسب عليك نقطه إلى يوم الدين والله الشعب ما يرجع يحترمكم اسلخ ولا تهتم — محمد صفوق الفايز 🇯🇴 (@abufahed_) July 15, 2020

السؤال الي بطرح نفسه لوكان المعتقل من الطراونة انتقد احد الفاسدين هل ستكون فعلهم نفسها؟

الكل يعرف عاطف الطراونة و اشقاءه — احمد الطوالبة (بني حميدة ذباحة ادول) (@a_altaleb_74) July 15, 2020

فعلا مجدي الياسين اكبر فاسد وما اعتقلوه

مع ذلك تجمع الطراونه امبارح غلط — خالد الجبور (@uTMeNGko3jhl2nv) July 15, 2020

عصابات ومافيات هي بلد لازم الواحد يهاجر منها بعد الي بشوفه.. لانه مافي قانون ولا في امن ولا امان.. هي هذول بهددوا ولا حدا حكا معهم شي للاسف القانون علينا احنا فقط — البشتاوي (@alharthjust) July 15, 2020

يا عيب العيب

أجا يكحلها عماها وبطلت تشوف😎 — Shadi owaidi ABBADi 🇯🇴🇯🇴 (@abbadialabbadi) July 15, 2020

تهديد واضح وصريح ولازم يكون في رد عليه احنا مش بغابة — mutaz alrbehat (@meezo_86) July 14, 2020

كما تداول النشطاء صور مقتطفة من المقطع الأول، اعتبروا بأنها توثق حالة طارئة ودخيلة على المجتمع الأردني، وأنها شكل للعشائرية والعنصرية يجب الوقوف أمامه، وأن نظام “الميليشيات” على حد قولهم، لا يمكن السكوت عنه.

صورة من اجتماع شقيق رئيس #مجلس_النواب



لو الصورة هذي في اجتماع نقابة المعلمين

أو على #الدوار_الرابع



كان فضحوا الدنيا اعلامنا الهابط وبعض

المغردين #الاردن pic.twitter.com/DEBuniqOGG — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) July 14, 2020

هذه الصور ليست ميليشيات في سوريا او لبنان او العراق، هذه المشاهد في الاردن بعد توقيف مقاول اردني مشترك بقضايا فساد!#الأردن pic.twitter.com/j0Pg6vR3ip — General Inspector (@GeneralInspect2) July 14, 2020

#الأردن



بنطالب بمحاربة الفساد.. بس تيجي عند عشيرتي خط أحمر…



بنسحج ليل نهار للحكومات.. بس لما تكون مش بصفي بصير ضدها — Nidaa Majali (@NidaaMajali) July 12, 2020

وفي وقت سابق، قال نقيب أطباء الأسنان الأسبق الدكتور إبراهيم الطراونة، إن المتعاطفين مع شقيقه نقيب المقاولين الأسبق المهندس أحمد، الموقوف على ذمة التحقيق لا يستقوون على الوطن.

وأكد الطراونة، ثقة أشقائه ومؤازريهم بالقضاء الأردني العادل والنزيه، في النصاف شقيقهم.

وتم توقيف نقيب المقاولين الأسبق احمد يوسف الطراونة ١٥ يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له جناية الغش في أعمال المقاولة، وجنحة هدر المال العام.