بـ”روب النوم”.. ماذا فعلت نانسي عجرم خلال قتل زوجها الشاب السوري محمد الموسى في فيديو يُنشر لأوّل مرّة!

قبل ساعاتٍ من نشر منصة “شاهد نت” الإلكترونية الفيلم الوثائقي “الرواية الكاملة” الذي قالته إنه يكشف تفاصيل مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد زوج الفنانة نانسي عجرم نُشر مقطع فيديو جديد لأول مرة .

يُظهر الفيديو الجديد الذي وثقته كاميرات المراقبة المثبتة في فيلا نانسي عجرم ظهورها لحظة قتل زوجها فادي الهاشم الشاب السوري محمد الموسى.

وحسبما تابعت “وطن” في الفيديو، فإنّ نانسي كانت ترتدي “روب نوم” وتجري بجوار زوجها لحظة إطلاقه النار.

بعد ذلك، قابلت نانسي رجال الشرطة وتتحدث معهم عن الحادث.

في هذا السياق، دفعت نانسي بمدير أعمالها جيجي لامارا، ليتحدث ولأوّل مرّة عن الحادثة وذك بعد انتشار إعلان فيلم “الرواية الكاملة”.

“لامارا” زعم في تصريحات لصحيفة “القبس” الكويتية، أن الفنانة اللبنانية وزوجها “تعرضا لتهديد بالقتل، بعد الحادثة من قبل شخص مقيم في ألمانيا”.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فقد دافع جيجي لامارا، بشراسة عن الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان “الرواية الكاملة”.

وقال: “انتشرت كثير من الأقاويل بينما التزم فادي الهاشم الصمت، لذلك من حقه أن يظهر ويفند ويسكت كل من تحدث دون وجه حق بأمور غير صحيحة، ويرّد أيضًا على بعض النقاط”.

وعليه طالب الجميع بعدم الحكم على الفيلم قبل مشاهدته، قائلاً: “أتمنى أن تشاهدوا جميعاً المقابلة قبل الحكم عليها طوال الفترة الماضية”، مضيفاً “لم يتحدث فادي، والآن من حقه التوضيح والإجابة على كثير من التساؤلات”.

واعتبر كثيرون أنه تم إقحام الأموال في الفيلم الوثائقي ودفعها لأهل المغدور لتغيير أقوالهم، ووصفوا الأمر بأنه عبارة عن صفقة اجتمع فيها المال مقابل الدم.

جديرٌ بالذّكر ان تفاصيل الجريمة تعود لـ 5 يناير 2020، حين أطلق فادي الهاشم عدة رصاصات على الشابّ محمد الموسى في الفيلا الخاصة به، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، أن القتيل كان يعمل في الفيلا، في حين قالت أسرة ننسى أنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.

وكانت محامية “الموسى” رهاب بيطار قد أعلنت انسحابها من القضية، بعد اتهامها بتشويه سمعة القتيل وتدمير القضية لصالح الفنانة اللبنانية نانسي.

وظهرت في مقطع صوتي وهي تؤكد انسحابها من قضية محمد الموسى بسبب تشويه صورتها، مع تأكيدها أنها لم تُقصر كمحامية لأنها إنسانة أولاً.