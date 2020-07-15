الكويتية ريم الشمري في ورطة سببها لها الوافدون المصريون .. وغضب بين الكويتيين مما حدث معها!
أفادت حسابات كويتية بـ”تويتر” بأنّ النيابة العامة في الكويت احتجزت الناشطة ريم الشمري لاستكمال التحقيق معها بتهمة الاساءة للوافدين المصريين.
وعبّر مغرّدون كويتيون عن تضامنهم مع ريم الشمري معتبرين أنها لم تُسيء لأحد، بل كانت في مقاطعها تدافع عن الكويت من تصرفات الوافدين .
واعتبر مغرّد أن حجز ريم الشمري “دليل على ان المواطن الكويتي لا كرامة له على ارضه، و حرية الفكر و الرأي مكفولة لكل من يعيش على هذه الارض بحكم الدستور لذلك لا خير في دستور لا يحمي شعبه”.
مغرّد آخر انتقد احتجاز ريم الشمري، مذكّرا بتصرفات الوافدين في تكشير المدارس، والاعلام المصري الذي يشتم ويسب ويتوعد الكويت.
ودافع آخر عن ريم الشمري واصفاً إياها بـ”البطلة”، وطلب من الكويتيين عدم تركها .
وتساءل أحدهم: “متى تتحرك وزارة الخارجية ضد المصريين الي يشتمون الكويت ؟”.
ودفاعاً عن بلدها، هاجمت ريم الشمري مؤخراً المصريين، ووصفتهم بالمأجورين والخدامين في بلادها.
وقالت ريم الشمري لاحقاً إنها من أم مصرية وإنها تزور مصر وتحبها لكن هذا لا يمنعها من الهجوم على المصريين الوافدين في بلدها الكويت، كما أكدت أنها مواطنة كويتية وليست مصرية.