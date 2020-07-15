الكويتية ريم الشمري في ورطة سببها لها الوافدون المصريون .. وغضب بين الكويتيين مما حدث معها!

أفادت حسابات كويتية بـ”تويتر” بأنّ النيابة العامة في الكويت احتجزت الناشطة ريم الشمري لاستكمال التحقيق معها بتهمة الاساءة للوافدين المصريين.

النيابة العامة في الكويت



تحجز



ريم الشمري



بعد تطاولها على مصر في مقطع سابق#الكويت pic.twitter.com/jmYMQJNw4M — الاعلامي 🇰🇼 صالح النصار (@saleh_alnasaar) July 14, 2020

#الكويت #مصر

النيابة تأمر بحجز #ريم_الشمري على خلفية الإساءة إلى الجالية المصرية إلى الغد لاستكمال التحقيق.. pic.twitter.com/A6Ed4FCa4r — 🌏 الشبكة العربية (@ArabNetwork_) July 14, 2020

وعبّر مغرّدون كويتيون عن تضامنهم مع ريم الشمري معتبرين أنها لم تُسيء لأحد، بل كانت في مقاطعها تدافع عن الكويت من تصرفات الوافدين .

#ريم_الشمري



كلنا ريم الشمري

ريم لم تخطأ ولم تتاجر بالممنوعات هي فقط دافعت عن الكويت ورموز الكويت وشعب الكويت 🇰🇼 pic.twitter.com/EGYV7hkRCx — المها.. (@mm__as25) July 15, 2020

واعتبر مغرّد أن حجز ريم الشمري “دليل على ان المواطن الكويتي لا كرامة له على ارضه، و حرية الفكر و الرأي مكفولة لكل من يعيش على هذه الارض بحكم الدستور لذلك لا خير في دستور لا يحمي شعبه”.

حجز المواطنة #ريم_الشمري دليل على ان المواطن الكويتي لا كرامة له على ارضه، و حرية الفكر و الرأي مكفولة لكل من يعيش على هذه الارض بحكم الدستور لذلك لا خير في دستور لا يحمي شعبه. pic.twitter.com/1fU3BRrzeY — العاطل عن العمل محمد القلاف ☭ (@malqalaf94) July 14, 2020

مغرّد آخر انتقد احتجاز ريم الشمري، مذكّرا بتصرفات الوافدين في تكشير المدارس، والاعلام المصري الذي يشتم ويسب ويتوعد الكويت.

يكسرون المدراس والمحاجر عادي

وأعلامهم يسب ويشتم الكويت عادي

ويهددون ويتوعدون الكويت بـ أمنها عادي

أما أحد يطلع ينتقدهم او يرد الأساءة يسجن !

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#ريم_الشمري pic.twitter.com/W70aY9bXZZ — تركي سعود الحبلاني . (@T_al7blani) July 15, 2020

ودافع آخر عن ريم الشمري واصفاً إياها بـ”البطلة”، وطلب من الكويتيين عدم تركها .

يا اهل الكويت لا تخلون البطلة #ريم_الشمري pic.twitter.com/rpJgWnHu50 — bo jabr (@bojabr20) July 14, 2020

وتساءل أحدهم: “متى تتحرك وزارة الخارجية ضد المصريين الي يشتمون الكويت ؟”.

#ريم_الشمري محجوزة حالياً 24 ساعة بسبب شكاوي مصريين

…. متى تتحرك وزارة الخارجية ضد المصريين الي يشتمون الكويت ؟ #اسقاط_القروض_لليوم_585 — خارج النص (@5arjq8) July 14, 2020

ودفاعاً عن بلدها، هاجمت ريم الشمري مؤخراً المصريين، ووصفتهم بالمأجورين والخدامين في بلادها.

وقالت ريم الشمري لاحقاً إنها من أم مصرية وإنها تزور مصر وتحبها لكن هذا لا يمنعها من الهجوم على المصريين الوافدين في بلدها الكويت، كما أكدت أنها مواطنة كويتية وليست مصرية.