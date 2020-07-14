“وطن – كتب محرر الشؤون السياسية الأردنية”- ينهي مدعي عام مكافحة الفساد في الأردن “مهند حجازي”، التحقيق مع شقيق رئيس مجلس النواب الاردني، المقاول احمد يوسف الطراونة الذي يمتلك واحدة من كبرى شركات المقاولات في البلاد ، ويضع الاغلال في يده، قبل أن يعود مجددا خلف مكتبه ليلتقط له صورة مكبلا، وهو تصرف وفعل لا يحتمل إلا تفسيرا واحدا فقط، هو ان هذه الصورة تحديدا التقطت لكي تصل الى من يرسل له الاوامر في مغلف ويدير مشهد اللعبة في العاصمة عمان.

المشهد الذي يعد سابقة خطيرة في دولة يفترض انها دولة قانون قد تنهي عمل هذا الحجازي، اذا عرف بها رأس الدولة الذي يعول عليه الجميع بإنهاء اللعبة، ويفتح الشهية على معرفة من يتحكم في هيئة مكافحة الفساد ويدير الموظفين فيها ، ويتخذ منها يدا يبطش بها ويهشم بها من يريد؟.

سؤال يعرف الشعب الأردني اجابته تماما، ويتهامسون به ليلا ونهارا حتى بات الهمس صوتا مسموعا في الشارع وفي وجه قوات الدرك اليد الأخرى، يوم امس على بوابة ديوان ابناء الكرك في العاصمة عمان، في تجمع كاد يعصف بأمن البلد لولا تدخل العقلاء وإنهاء التدافع والتراشق بين المحتجين على توقيف “المقاول أحمد يوسف شقيق رئيس السلطة التشريعية عاطف الطراونة ” وبين قوات الدرك التي حضرت بالمئات.

لا يريد “الطراونة” التسوية تحت الطاولة، ويدفع عنوة الى ان يأخذ القانون مجراه، وان تحقن الدماء وسط ارتفاع وتيرة التعاطي مع هذه القضية التي بات طرفها الاخر الباحث عن الشراكات وتقاسم الغنائم وهو يستظل في أفناء الدوائر الأمنية ويحركها وسط غياب واضح لمن يقول له ارعوي.

هل سيتم اعتقال صاحب مجموعة شركات العون المتطورة للمقاولات محمد الطراونة الشقيق الاخر لرئيس مجلس النواب في سياق لعبة عض الاصابع؟.

تتسع دائرة الخصوم لمجموعة شركات “العون” التي يمتلكها شقيق رئيس المجلس قبل ان يصل للنيابة، حيث يقفز الخصم التاريخي “دبابنة” الذي بدأ يتحالف في وضح النهار مع رئيس مجلس ادارة الفوسفات “الوزير الأسبق محمد الذنيبات”، حيث الغى الاخير احالة العطاء على “العون” بعد ان فضحت منافسة المناقصة اسعار دبابنة، الذي يستوفي (21دينار للطن الواحد) ومنذ اكثر من خمس سنوات، في حين تقدمت “العون” لاخذ العطاء بقيمة (14.05 دينار للطن الواحد) مما اوقع دبابنة وشركة الفوسفات في حرج، بعد أن اتضح الفارق الكبير في سعر التعدين للفوسفات وكان الذنيبات يلزم العطاء له دون ان يتقدم له، فلصالح من ؛ ومن هو الشريك الخفي؟ ؛ هذا ما يزيد من فرضية توقع اعتقال رئيس مجموعة العون، واستخدام ورقة الوقت في مشروع العطارات كأسلحة اخرى للضغط باتجاه التسوية قبل الذهاب للمحكمة التي يريد الطراونة الذهاب لها.

رئيس البرلمان العربي “عاطف الطراونة” اتهم السلطة التنفيذية بعد اعتقال شقيقه بلي ذراع القانون وتصفية خصومة سياسة خارجية (سعودية اسرائيلية) عبر استخدام أذرع الدولة الرقابية لتشويه سمعة أفراد عائلته وبهدف التغطية على الفساد الحقيقي ، اضافة الى ذلك الخطابات التي تحذر السلطات من الاستمرار في مسلسل الاستهداف، وهذا كله قد يؤدي الى الاقتراب من المحذور بعد ان اوقفت شركات الطراونة اعمالها الى اشعار اخر، وهي التي يعمل فيها اكثر من خمسة الاف عامل، فهل تسعى الحكومة التي يضعها الخصم الحقيقي في الواجهة الى انهاء اللعبة من خلال الاجهاز تماما على اعمال الطراونة وتصفيتها وعلى رأسها مشروع العطارات لصالح اسرائيل؟ ام انها تسعى الى فتح حوار ادواته الاطارات المحروقة وقطع الطرقات في ظل قانون دفاع تستطيع من خلاله ان تجهز على من تريد وتنفذ بذلك الاجندات الخارجية التي تستهدف الاردن؟.

يعتقد المراقبون للمشهد الاردني ان الطراونة الذي اعلن أنه لن يسكت عن التلاعب بالقانون والمساس بسمعة عائلته بعد الآن من خلال بيان شديد اللهجة أصدره بالتزامن واعتقال شقيقه احمد ، قد يقدم على الاستقالة من رئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس البرلمانيين العرب، وهذا قد يحرج الجميع اذا تم.

التطورات التي قد تحدث اليوم اما ان تذهب باتجاه حسم الملف واغلاقه، او انها تذهب باتجاه التصعيد، خاصة ان عشائر الجنوب الاردني تتداعى الى مضارب عشائر الطراونة لمؤازرتها والدفاع عن مصالحها بعد اعلان ايقاف العمل في المشاريع.