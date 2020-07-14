هذا مصير التونسية آمنة الشرقي التي تطاولت على القرآن وجاءت بسورة جديدة باسم كورونا على وزن سورة “ق”

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع حكم المحكمة الابتدائية بتونس اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة المدونة آمنة الشرقي بالسجن 6 أشهر بتهمة “الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان، وكذلك بغرامة مالية بقيمة ألفي دينار عن جريمة النيل من الشعائر الدينية”.

وفي التفاصيل قال رئيس وحدة الإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة محسن الدالي في تصريحات لوكالة “فرانس برس”: “صدر اليوم الحكم في حق آمنة الشرقي بستة أشهر سجناً بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان”.

هذةالمدونةالتونسية وإسمها آمنةالشرقي(27)تطاولت على القرآن الكريم عبرقيامها بمحاكاة

سورة قرانية على حسابهافي

فيسبوك

وصدرحكم بسجنها(6شهور)

بتهمةالإساءة للإسلام



لوكانت في السعودية لصفقوا

لها وإعتبرها نوعا من حرية

التعبيرالمطلوبةفي زمن الإفساد

و التغييرالمسمى

.. زمن محمدبن سلمان pic.twitter.com/RxIBngnmk5 — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) July 14, 2020

وكذلك صدر بحقها ـ بحسب الدالي ـ غرامة مالية بألفي دينار (حوالى 650 يورو) عن جريمة النيل من الشعائر الدينية”، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.

وكان القضاء التونسي قرر مطلع مايو ملاحقة المدوّنة آمنة الشرقي بعدما تداولت على الإنترنت نصاً فيه محاكاة ساخرة من القرآن بتهمة “المسّ بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف”.

وشاركت “الشرقي” في نشر نصّ ساخر بعنوان “سورة كورونا” وتمت دعوتها إثر ذلك من قبل الشرطة في العاصمة تونس للتحقيق.

وقرّر المدعي العام بعد سماعها بالمحكمة الابتدائية بتونس أن يوجه إليها تهمة “المسّ بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف”، علماً بأنه لم يتم توقيفها آنذاك.