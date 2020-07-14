رفعوا أعلام اليونان والإمبراطورية البيزنطية.. “شاهد” مجموعة “شياطين” بينهم جندي إسرائيلي يهاجمون القنصلية التركية

أقدمت مجموعة مؤلفة من تسعة أشخاص وتطلق على نفسها اسم “مبادرة القدس” بإحراق العلم التركي أمام قنصلية أنقرة في القدس الشرقية، وذلك على خلفية القرار القاضي بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد في إسطنبول.

وقال إلياس زارينا، الذي يترأس المجموعة، وفق وكالة الأناضول التركية، إن المبادرة مؤلفة من أشخاص مسيحيين ويهود، مشيراً إلى أن الشخص الموجود في المجموعة والذي شوهد حاملاً لسلاح على ظهره، هو يهودي عضو في الجيش الإسرائيلي.

كما دعا زارينا في تصريحات للصحفيين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تقديم الدعم لهم ضد تركيا، وحماية المسيحيين في العالم.

وفي السياق، علقت المجموعة لافتات مناهضة لتركيا على جدران القنصلية، وقاموا بالتلويح بأعلام اليونان والإمبراطورية البيزنطية، ومن ثم أحرقوا العلم التركي.

وحاول أفراد المجموعة تعليق العلم اليوناني على جدران القنصلية إلا أن موظفيها حاولوا منعهم، حيث جاءت الشرطة إلى الموقع عقب انتهاء التظاهرة، ومن ثم ابتعد أفراد المجموعة عن مبنى القنصلية، وأوقفت من بإحراق العلم التركي.

الجدير ذكره، أن المحكمة الإدارية العليا التركية، ألغت قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، القاضي بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى متحف.

ولاحقاً أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، خلال زيارته “آيا صوفيا”، أن الصلوت الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من الجمعة 24 يوليو (تموز الجاري)”.

و”آيا صوفيا” هو صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة “السلطان أحمد” بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.