محمد رمضان وزوجته
محمد رمضان وزوجته
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“قُبلة ساخنة وحضن دافئ”.. “شاهد” ماذا فعل محمد رمضان وزوجته داخل سيارتهما وأثارا غضب مي العيدان

كتب وطن
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جددت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجومها على الفنان المصري محمد رمضان، وذلك بسبب فيديو جريء له مع زوجته داخل سيارة.

ونشرت مي العيدان مقطع الفيديو الذي يجمع محمد رمضان بزوجته، وهما بوضع حميمي ورومانسي على أنغام أغنية “إنت الحب” للمطربة أم كلثوم، ثم تقوم زوجته بتقبيله.

وعلقت مي العيدان على الفيديو الذي نشرته عبر “انستجرام” ورصدته “وطن” قائلة: “فيديو محمد رمضان وزوجته أحضان وبوس.. وتلوموني فيه”.

وتابعت مي العيدان: ” مو عيب اللي بينك وبين زوجتك شيء خاص شنو قاعد ترغب الناس بزوجتك بالمرة سوي لايف كامل مرة واحدة إيه بقت من الخصوصية. . الأدب صار صفر”.

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فيديو محمد رمضان وزوجته احضان وبوس . . واتلوموني فيه مو عيب اللي بينك وبين زوجتك شي خاص شنو قاعد ترغب الناس بزوجتك بالمره سوي لايف كامل مره وحده ايه بقت من الخصوصيه. . الادب صار صفر 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم

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وبدأت الخلافات بين مي العيدان ومحمد رمضان، بعد سخريتها وتنمرها على شكل والده، حين نشرت صورة تجمع الفنان المصري بوالده وعلقت عليها: “لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه واي أبوه يخرع”.

وقرر محمد رمضان حذف صداقة العيدان من على صفحته بإنستغرام كردّ فعل غاضب لسخريتها من والده.

ثم شنّت مي العيدان هجوماً جديداً على محمد رمضان بسبب تداول فيديو امتدح فيه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

وقالت مي العيدان آنذاك: “محمد رمضان: احب صدام حسين .. والله حبتك القراده لانك عديم اخلاق”

وأضافت مهاجمةً الفنان المصريّ:”نسيت ان صدام بسنة ٩٠ رجع المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئس بلدك وقال عنه انه مثل الحصاله تحط الفلوس في فمه يتكلم”.

وتابعت: “نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق. نسيت صدام واعوانه و ابناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات”.

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فيديو محمد رمضان: احب صدام حسين . . والله حبتك القراده لانك عديم اخلاق نسيت ان صدام ب سنة ٩٠ رحع صدام المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه انه مثل الحصاله تحط الفلوس في فمه يتكلم نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق نسيت صدام و اعوانه و ابناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات. . الله يحشرك مع صدام واحنا شعب الكويت مانحبك لان اللي يحب اللي قتل اولادنا واستباح الكويت ما اتحبه دامك تحبه و ارجع اقولك حبتك القراده ياتفه 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم

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ووجهت له رسالة قائلة: “الله يحشرك مع صدام واحنا شعب الكويت مانحبك لان اللي يحب اللي قتل اولادنا واستباح الكويت ما اتحبه دامك تحبه و ارجع اقولك حبتك القراده ياتفه”.

الجدير بالذكر أن جمهور  محمد رمضان، يفصله يوم واحد عن أحدث أغانيه “تيك توك”، التى من المقرر طرحها غداً الأربعاء، بعدما كشف عن بعض ملامحها من خلال الصور والفيديوهات التى نشرها الأيام الماضية عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى الأغنية التى يشاركه فيها سوبر ساكو.

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