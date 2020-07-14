سيرسم الحزن على وجوه عيال زايد.. انتصار جديد للدوحة ومحكمة العدل الدولية تنصف قطر من محاصريها

في انتصار قطري جديد على دول الحصار الجائر أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، حكما مؤيدا لموقف قطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها من قبل دول الحصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ورفضت محكمة العدل الدولية بالإجماع طعون دول الحصار الأربع بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” النظر في الشكوى المرفوعة من قطر من “حصارها” جوا.

من جانبها رحبت دولة قطر بحكم محكمة العدل الدولية والذي يقضي برفض الاستئنافين المرفوعين من قبل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بالنظر في الشكوى القطرية.

هذا جاء حكم محكمة العدل الدولية جاء لصالح دولة قطر، في الطعون التي تقدمت بها دول الحصار، وقضت باختصاص منظمة (الإيكاو) بالنظر في شكوى دولة قطر وذلك على خلفية قيام دول الحصار منذ شهر يونيو 2017 بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية ولم تسمح لها بالطيران من وإلى المطارات المتواجدة في أراضي تلك الدول في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وبناء على الحكمين الصادرين عن محكمة العدل الدولية، من المقرر أن يستأنف مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إجراءات فض النزاع في الشكوى المقدمة من دولة قطر.

وتعليقا على هذا الحكم قال جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات القطري: ” نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي، ونحن على ثقة من أن منظمة الطيران المدني الدولي سوف تقر بأن هذه الإجراءات غير قانونية.”

وأضاف السليطي: “يعد حكم محكمة العدل الدولية جزءا من سلسلة الأحكام التي تكشف اصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي، ولكنه في كل مرة، يتم دحض حججها والتأكيد على صحة موقف دولة قطر.”

ومنذ فرض الحصار غير القانوني على قطر في شهر يونيو 2017، تواصل الدوحة التصدي للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار وانتهاكها للقانون الدولي، ويعتبر قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الأحدث في سلسلة الأحكام الدولية التي تؤكد نزاهة موقف دولة قطر.

حيث يأتي هذا الحكم في أعقاب الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية في شهر يونيو الماضي، والذي أقرّ بأن السعودية قد خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس)، من خلال رفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقّدة التي قامت بها قناة بي آوت كيو، وقيامها فوق ذلك بدعم وتشجيع هذه القرصنة.

وكانت قطر قد رفعت شكوى أمام منظمة الطيران المدني (الإيكاو) ضد دول الحصار بعد فشل المحاولات المتكررة للوصول إلى تسوية ودية للقضية بسبب تعنت تلك الدول.