الجالية الوحيدة التي لا تحترم سيادة الكويت.. فيديو “كارثي” من أمام مقر القوى العاملة ودعوة لطرد العمالة المصرية

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو أثار حالة جدل واسعة، يوثق تجمع عدد من العمالة المصرية أمام مقر القوى العاملة بالكويت وإثارة حالة شغب وفوضى استدعت تدخل الأمن بشكل عاجل.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” عبر “تويتر”، تجمع كبير لعدد من العمالة المصرية كما يتضح من لهجتهم، وتجمهرهم فوق بعضهم أمام مقر القوى العاملة بطريقة تُنذر بكارثة خاصة في ظل انتشار فيروس “كورونا”.

مجموعة من المصاروة أمام مقر القوى العاملة يثيرون الشغب والبلبلة ويحاولون التصدي إلى رجال الأمن الكويتي !



قلنا لكم هذه العمالة سيئة ومزعجة والحل هو ترحيلها إلى بلدها pic.twitter.com/R5rqHRbkE2 — مبارك البغيلي (@M__albugaily) July 14, 2020

وسمعت من الفيديو أصوات اعتراضات وشغب “مش ماشيين .. مش واخدينهم .. بيجروا علينا عاوزين ياخدوا الناس”، وسط تدخل للأمن الكويتي للسيطرة على الموقف.

وتسبب المقطع في موجة غضب كبيرة بين متداوليه من الكويتيين، والذين طالبوا بترحيل العمالة المصرية وطردها من الكويت حيث اتضح في أكثر من موقف وأزمة أنها الجالية الوحيدة التي لا تحترم القانون وسيادة الدولة.

عماله فوضويه تثير الشغب ليش بس هذه الجاليه يجب ابعادهم فورا وانهاء خدماتهم بسرعه — عايد الفضلي (@aeeeeeed66) July 14, 2020

الجاليه المصريه الجاليه الوحيده في الكويت مزعجه و مؤذيه ولاتحترم القانون .. يجب التعامل معاهم بحزم و إلقاء القبض على المشاغبين المخالفين و ايداعهم بالسجن — كويتي و أفتخر 🇰🇼 (@kuwaity15942952) July 14, 2020

امسكو القائد مالهم اللي قاعد يحرضهم والباجي سهاله وبعدها راح تعرفون سر الهجوم المبرمج على كل شي جميل بالكويت !! الله اكبر ما فيه شي بالكويت الا وكرهونا فيه وصارلنا اكثر من اسبوع هجوم اعلامي على الكويت من كل صوب (الهيل والعيال كبرت والمصاروه والذباب الخليجي) ، احط مليون علامة ؟؟ — وطـــــن ❤️ النـــهـــار (@abu_fahad_ku) July 14, 2020

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر حالة من التجاذب الكبير وصلت لمطالبات كويتية بترحيل الجالية المصرية كلها من الكويت، على إثر هذه التجاذبات، والتي اشتعلت مع بداية وباء كورونا، وتسجيل عدة مخالفات لوافدين مصريين في الكويت، مما تسبب في حالة من الكراهية بين الطرفين.

وتجددت الأزمة بين الكويتيين والمصريين بعد عقدين من الزمان بسبب تفاقم أزمة كورونا التي أدت إلى احتجاز المُخالفين المصريين في الكويت وزيادة أعباء الدولة، ما جعل المواطنون يُطالبون بطرد المصريين خاصة بعد إثارتهم للشغب في مراكز الإيواء للضغط على حكومتهم لإعادتهم.