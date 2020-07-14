الجالية الوحيدة التي لا تحترم سيادة الكويت.. فيديو “كارثي” من أمام مقر القوى العاملة ودعوة لطرد العمالة المصرية
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو أثار حالة جدل واسعة، يوثق تجمع عدد من العمالة المصرية أمام مقر القوى العاملة بالكويت وإثارة حالة شغب وفوضى استدعت تدخل الأمن بشكل عاجل.
ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” عبر “تويتر”، تجمع كبير لعدد من العمالة المصرية كما يتضح من لهجتهم، وتجمهرهم فوق بعضهم أمام مقر القوى العاملة بطريقة تُنذر بكارثة خاصة في ظل انتشار فيروس “كورونا”.
وسمعت من الفيديو أصوات اعتراضات وشغب “مش ماشيين .. مش واخدينهم .. بيجروا علينا عاوزين ياخدوا الناس”، وسط تدخل للأمن الكويتي للسيطرة على الموقف.
وتسبب المقطع في موجة غضب كبيرة بين متداوليه من الكويتيين، والذين طالبوا بترحيل العمالة المصرية وطردها من الكويت حيث اتضح في أكثر من موقف وأزمة أنها الجالية الوحيدة التي لا تحترم القانون وسيادة الدولة.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر حالة من التجاذب الكبير وصلت لمطالبات كويتية بترحيل الجالية المصرية كلها من الكويت، على إثر هذه التجاذبات، والتي اشتعلت مع بداية وباء كورونا، وتسجيل عدة مخالفات لوافدين مصريين في الكويت، مما تسبب في حالة من الكراهية بين الطرفين.
وتجددت الأزمة بين الكويتيين والمصريين بعد عقدين من الزمان بسبب تفاقم أزمة كورونا التي أدت إلى احتجاز المُخالفين المصريين في الكويت وزيادة أعباء الدولة، ما جعل المواطنون يُطالبون بطرد المصريين خاصة بعد إثارتهم للشغب في مراكز الإيواء للضغط على حكومتهم لإعادتهم.