“شاهد” فيديو مروع لانفجار ضخم استهدف قوات روسية في سوريا وهذا ما حصل بالجنود

أعلنت وسائل إعلام روسية، إصابة عدد من الجنود الروس والأتراك اليوم الثلاثاء، وذلك في استهداف دورية مشتركة لهم في سوريا، فيما اتهمت موسكو من وصفتهم بـ”المتشددين” بالوقوف وراء الهجوم.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، إنه تم تفجير قنبلة أصابت الدورية التركية الروسية المشتركة”، مضيفةً أن الانفجار أوقع 3 إصابات في صفوف الجنود الروس، مشيرةً إلى أن إصابات أيضاً سُجلت في صفوف القوات التركية، لكن أنقرة لم تؤكد ذلك بعد.

وقع الانفجار في طريق M4 الدولي الذي يصل ما بين حلب واللاذقية، وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، بينها صحيفة “ديلي صباح”، انفجاراً كبيراً حدث عندما مرّت بجانبه عربة عسكرية.

LATEST — Several Turkish, Russian soldiers injured after a bomb hits joint patrol in northern Syriahttps://t.co/1H58cwM12K pic.twitter.com/giGuDDQmch — DAILY SABAH (@DailySabah) July 14, 2020

كانت موسكو وأنقرة قد بدأتا في تسيير دوريات مشتركة على الطريق الدولي في منتصف مارس/آذار 2020، وذلك في إطار اتفاق موسكو الذي أُبرم في مارس/آذار الماضي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

في ذلك الاتفاق أيضاً أعلن الرئيسان عن توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتباراً من الـ6 من الشهر نفسه، وإنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي M4 و6 كم جنوبه.

جاء ذلك الاتفاق على خلفية تصعيد كبير شهدته إدلب، وبلغ ذروته عندما قتل نظام بشار الأسد بقصف جوي 33 جندياً تركياً، ورداً على ذلك أطلقت أنقرة عملية سمّتها “درع الربيع” ضد قوات النظام في إدلب.