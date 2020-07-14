جعلته كالحذاء تماماً.. “شاهد” ماذا فعلت هذه السيدة الكينية عندما اكتشفت خيانة زوجها!

أصبحت سيدة كينية بسيطة، حديث وسائل الإعلام في العالم بسبب رد فعلها الصادم إثر اكتشافها خيانة زوجها لها.

وخالفت “إدنا موكوانا” التوقعات وعادات النساء في حال خيانة أزواجهن، حيث يطلبن الانفصال أو يقمن بقتل الزوج أو العشيقة، لكن “إدنا” قامت ببيع زوجها لعشيقته.

وذكر موقع “أوديتي سنترال”، أن إدنا اكتشفت خيانة زوجها، فطلبت من عشيقته تقييم ثمنه، ودفع النقود، وأخذ الزوج ملكاً لها إلى الأبد.

السيده "إدنا موكوانا" من كينيا، باعت زوجها إلى عشيقته مقابل 1700 شلن كيني، بدلاً من قتله.

بعد أن ضبطته يخونها على فراش الزوجية، حيث طلبت من عشيقته تقدير ثمنه، بعد ذلك استخدمت (قيمة الزوج) لشراء حذاء لطفليها. pic.twitter.com/eKSNvJjOCV — Celebs Zone (@CelebsZo) July 13, 2020

وتكللت مفاوضات “إدنا” بالنجاح، وباعت زوجها مُقابل 1700 شلن كيني أي ما يُقارب الـ 17 دولاراً أمريكياً.

وقالت إدنا في حديث لموقع “أوديتي سنترال”: “طلبت من عشيقة زوجي أن ترسل لي 2000 شلن كيني، أي 20 دولار، لكنها أرسلت 1700 شلن فقط، وقمت بشراء أحذية وملابس جديدة بها لأطفالي”.

وأكدت “إدنا” أنها لا تريد استرداد زوجها، وتريد البدء بحياة جديدة بدون وجود شخص يزعجها.

وأثنى الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على تصرف “إدنا” الذي أصبح حديث الجميع بسبب غرابته، ورأوا أنه التصرف الأكثر مثالية مع الخائنين.

ههههههههههههههه كفو والله المشكله حتى 1700 مايسوى ، يلا اقلها اشترت جزم لعيالها 🤣 — غرام (@GharaMeaw) July 13, 2020

يُصر البعض أن يكون ( زوج ) حذاء، بدلاً من أن يكون زوج ( إنسان) — أحمدفقيرالله البلوشي (@Saber10003) July 14, 2020

الزوج = حذاء #صعبة_قوية — sami Al wesali (@samisaad16) July 13, 2020