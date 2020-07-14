“شاهد” عمرو أديب يكتشف ما عجز الأطباء عن اكتشافه للقضاء على كورونا: “حليب الأم يقضي على الفيروس”!

فجر الاعلامي المصري، عمرو أديب، موجة سخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن عن علاج جديد لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن هناك الكثير من اللقاحات التي يجري العمل عليها.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه التلفزيوني الذي يذاع على قناة “إم بي سي” السعودية: “العلماء اكتشفوا حاجة غريبة جداً، أن لبن الأم يقض على كورونا، وقالوا إن في حاجة غريبة جداً، والعلماء عملوا تجارب محدودة”.

وأضاف أديب، وفق ما رصدت “وطن”: “اللبن ده قدر يبقى عنده كفاءة مع فيروس كورونا، وطبعا النكت هتطلع انهاردة أجيب منين لبن الأم، وحابب أقول حاجة بخصوص الموضوع ده، في نقص في لبن الأطفال لازم ناخد بالنا من القصة دي”.

وتابع أديب: “أنا عارف أن في ناس كتير هتهتزر وممكن تشتمني بس الموضوع بجد لأنه فيه مواد بتقوي المناعة”.

وفي السياق، قال الدكتور ياسين أصمادي، أستاذ الجراحة بمستشفى العشرين بموسكو، إن لبن الأم يحتوي مواد تقوي من مناعة الإنسان وهذا يؤخذ في عين الاعتبار، موضحا أنه لا يوجد هناك معلومة مؤكدة تفيد بصحة علاجه لكورونا، ولكن يجب أن يمر بكافة التجارب اللازمة.

الجدير ذكره، أن أعلنت وزارة الصحة المصرية أعلنت عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.