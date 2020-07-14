فيديو “وقح” استفز الكويتيين.. خولة العنزي عارية بلباس فاضح في أحد أسواق الكويت

تداولت حسابات كويتية بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا فجر موجة غضب واسعة، لعارضة الأزياء السعودية خولة العنزي أثناء تجولها بأحد أسواق الكويت كما ذكر متداولي المقطع.

حساب “نبض الكويت” الشهير شارك مقطع فيديو أظهر “خولة” وهي ترتدي الكمامة تثير بلباس فاضح وشبه عاري كشف جميع تفاصيل جسدها، وعلق على المقطع في ضيغة استنكارية:”هل يناسب اللباس الذي ارتده فتاة السوق الذي تتمشى فيه ؟”

هل يناسب اللباس الذي ارتده فتاة السوق الذي تتمشى فيه ؟ pic.twitter.com/vRyGSQaZiM — نبض الكويت (@AlanbaKuw) July 14, 2020

وفجر المقطع ـ الذي لم يتسن لنا التأكد من كونه في الكويت أم لا ـ موجة غضب واسعة بين الكويتيين بتويتر، معتبرين تصرفها إساءة كبيرة للكويت وعدم احترام لعاداتها وتقاليد المجتمع المحافظ.

هذي الاشكال الي تخرب سمعة لكويت — ﮼ج (@jeymo_95) July 14, 2020

هذي صارلها سنه بالكويت شنو منحاشه من السعوديه🤢 — أ.بشاير المطيري (@itshoush) July 14, 2020

وطالب العديد من النشطاء بتوقيفها ومعاقبتها بتهمة خدش الحياء والذوق العام، متسائلين عن دور رجال الأمن في السوق.

وين حراس الامن بصراحة المفروض يبلغون الشرطة علشان تتأدب — رحمتك يا رب (@bo_saif_alajmi) July 14, 2020

لا حول ولا قوة الابالله !!

الى الله المشتكى مما وصل اليه حال هالبنات وهالحريم !! لا دين ولا خوف من الله — Q8 (@Dr_Nabil_q8) July 14, 2020

واستنكر ناشط نشر مثل هذه المقاطع مشيرا إلى أن تجاهلها أفضل حتى لا يتم المساعدة في شهرتها وكتب:”محتوى غير مهم ولا يسمّى خبر ، وغير كويتية ، ما أدري ليش تنشره .”

محتوى غير مهم ولا يسمّى خبر ، وغير كويتية ، ما أدري ليش تنشره . — أبو محمد (@kh_g8) July 14, 2020

وهاجم خولة العنزي مغرد آخر:”الله لايستر عليها دامها هي ماسترت على نفسها هذا لبس للسوق؟؟ في احترام للناس عيب عليهم قله تربيه”

الله لايستر عليها دامها هي ماسترت على نفسها هذا لبس للسوق؟؟ في احترام للناس عيب عليهم قله تربيه — H (@H74652908) July 14, 2020

ويشار إلى أن عارضة الأزياء السعودية خولة العنزي، ولدت فى 18 يونيو 1995 فى تبوك بالسعودية.

ودخلت خولة عالم الموضة والأزياء وهى فى التاسعة عشر من عمرها، ودائما ما تتعمد إثارة الجدل عبر نشر مقاطع ساخنة لها بلباس عاري وإيحاءات بهدف جذب متابعين عبر هذا الأسلوب الرخيص ما عرضها لانتقادات عنيفة.