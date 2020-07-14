الكويتي قاتل ابنه بالرشاش يعترف بتفاصيل صادمة .. طلب منه نطق الشهادتين وهذا ما حدث قبل ذلك!

كشف مصدر أمني تفاصيل إقدام أب كويتي في السبعينات على قتل ابنه في منطقة الأندلس أن التحقيقات مع المتهم كشفت عن مأساة بكل ما تعنيه الكلمة، مشيراً إلى أنّ الأب أبدى ندمه لفقدان ابنه.

وقال المصدر إن البداية كانت بحوار بين الأب وابنه نظير ما يصدر عن الابن من تصرفات مزعجة للأسرة وللجيران.

وأضاف المصدر أنّ الأب فوجئ بابنه يصرخ عليه ويصرّ على عناده، فما كان منه إلا أن أخرج مسدسا كان يحتفظ به في جيبه ومن ثم طلب منه أن ينطق بالشهادة عدة مرات ثم أطلق منه عدة طلقات لا يعرف عددها، حسب قوله.

وقال المصدر أن الأب فوجئ بأن المسدس تعطل بشكل مفاجئ وفي ذات الوقت وجد ابنه لا يزال يتحرك، فسارع الى الطابق الثاني حيث تقع غرفته “الأب” وأحضر سلاحا ناريا نوع “كلاشنكوف” كان يحتفظ به ومن ثم أطلق منه عدة طلقات أردته قتيلاً.

وأحيل الأبُ القاتل الى النيابة العامة بعد أن أقر بارتكاب الجريمة وسلم الأسلحة المستخدمة فيها.

ووجهت النيابة الى الجاني تهمة القتل العمد، على أن يُحال الى محكمة الجنايات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.