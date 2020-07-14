“وصفة للمتزوجات فقط”.. الطفلة السعودية “لجين أم رموش” تُروج لمُنتجات جنسية بطريقة فاضحة!

فجرت نجمة السوشيال ميديا، الطفلة السعودية المعروفة باسم “لجين أم رموش”، موجة غضب واسعة بين المُتابعين، إثر نشرها إعلانات جنسية جريئة.

ونشرت “لجين” التي لا يتخطى عمرها الـ13 عاماً، عبر حسابها على “سناب شات”، إعلاناً لمُنتجات تخص البالغين والمتزوجين حول علاقتهم الحميمية ، مرفقةً إياها بتعليق “بسنابي أسرار خاصة للمتزوجات فقط”.

طفله بالسناب تنزل مواضيع كذا



مو معقول اللي يصير وربي pic.twitter.com/1DE5ZeMQD5 — حوريه 🌸 (@Otaibi1249) July 13, 2020

كما نشرت لجين إعلان حول “خلطة الأنوثة لكل أنثى”من “مملكة العناية”، وكتبت: “أن الوصفة كل يوم في الليل وللمتزوجات قبل العلاقة بساعة”.

وتجدد هجوم المتابعين على لجين التي اعتادت على تقديم محتوى لا يُناسب سنها، وطالبوا بإيقاف حساباتها أو مراقبتها، وفي ذلك كتب مُغرد موجهاً كلامه للنيابة العامة: “هذا حساب طفلة تدعى لجين حسن ( أم رموش) متابعينها اكثرهم أطفال نرجوا منك أخذ الاجراء اللازم لردع هدا النوع من الاهل المستغلين لأطفالهم في وسائل التواصل”.

@bip_ksa هذا حساب طفله تدعى لجين حسن ( أم رموش) متابعينها اكثرهم أطفال نرجوا منك أخذ الاجراء اللازم لردع هدا النوع من الاهل المستغلين لأطفالهم في وسائل التواصل pic.twitter.com/ADhQ7SHwSa — 🕊💕 (@zh33mk) July 13, 2020

ونشرت مُغردة فيديو للجين وهي تدعو المتزوجات لمتابعة الحساب الخاص بالمنتجات الجنسية، وعلقت: “خافو الله بهالطفلة”.

بينما وسعت مُغردة باسم أحلام، مطالباتها للجهات الرسمية، وكتبت: “اعزائي في الجهات المختصه هذا محتوى أحد اطفال السوشل ميديا تدعى #لجين ولقبها ام رموش! ألم يدرج ذلك تحت بند الإيذاء والاهمال من قبل الاهل ؟! ومن قبل طالب الاعلان ياوزارة الاعلام ، نرجوا أخذ اجراءات عاجله فالمتلقي أطفال ايضاً”.

@bip_ksa @NSHRSA @HRCSaudi



اعزائي في الجهات المختصه هذا محتوى

أحد اطفال السوشل ميديا تدعى #لجين

ولقبها ام رموش! ألم يدرج ذلك تحت بند

الإيذاء والاهمال من قبل الاهل ؟!



ومن قبل طالب الاعلان ياوزارة الاعلام @media_ksa ؟!



نرجوا أخذ اجراءات عاجله فالمتلقي أطفال ايضاً @classyii pic.twitter.com/54KxpodkiM — AHLAM AL🦅 (@Iahlam22) July 13, 2020

وطالبت ناشطة بحماية لجين من نفسها أولاً ومن ثم حماية الأطفال منها، وكتبت: “انتهاك واضح للطفولة، احموها من نفسها و من أهلها، احموا اطفالنا منها و من سنابها”.

وطالب مُغرد بإغلاق حسابها عبر “سناب شات” ملقياً اللوم على عائلتها، وكتب: “اسحبوا السناب من #لجين البزر لجين ام رموش ماعندها اهل يعلمونها و يتابعون محتواها اجل تعلن عن موقع جنسي !!”.

اسحبوا السناب من #لجين البزر لجين ام رموش ماعندها اهل يعلمونها و يتابعون محتواها اجل تعلن عن موقع جنسي !! — اًلهيلا.. ♥️ (@roro1407h68) July 13, 2020

وتُعد هي المرة الثانية التي يُطالب بها السعوديون بمحاسبة لجين حسن بعدما فاجأت المتابعين بظهورها بطريقة بعيدة تماماً عن معالم الطفولة.

هذي لجين ام رموش ؟؟؟ 😅 pic.twitter.com/gaxLjr12L1 — 𝑴𝒂𝒉𝒅𝒊 ♚ | ♚ مـهـدي (@M0SAWE) July 10, 2020

وظهرت لجين آنذاك بمكياج ثقيل جريئ لا يتلاءم مع عمرها، ورأى المغردون أنها قتلت براءتها وأعطت المجال للأطفال الذين يقومون بمتابعتها بتقليدها وقتل براءتهم أيضاً.

وين الطفوله والبرائه شيء يقهر لما تكون بنت صغيره طفله تسوي حركات وتلبس ملابس زي كذا كم شخص نظر لها الآن بنظره وسخه الغرب ماسوها بناتهم في هذا العمر تلعب بشارع #نطالب_بمعاقية_لجين_ام_رموش pic.twitter.com/qsa6479pTN — Beshoo (@bushoo_queen) June 30, 2020

الجدير بالذكر أن لجين بدأت باستخدام “سناب شات” منذ كان عمرها 6 سنوات، محققة الشهرة منذ نشرها فيديو “الروج الأحمر” الذي تم تداوله بشكل واسع، ولقبّها المتابعون بـ”أم رموش” بسبب رموشها الطويلة، ولديها أكثر من 550 ألف متابع الأن.

ولا تفصح لجين عن اسم عائلتها، وتكتفي بوضع اسم والدها “حسن”، ماجعل البعض يرجح أن العائلة وضعها المادي غير جيد، لذلك تستخدم الطفلة ‏في سبيل الشهرة وجني الأموال بأي ثمن.