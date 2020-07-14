“لطم” بقصور الرياض وأبوظبي بعد الصفعة القطرية.. وأول رد رسمي من السعودية على قرار محكمة العدل

في أول رد رسمي من إحدى دول الحصار على الانتصار القطري في لاهاي، عقب إصدار محكمة العدل الدولية قرارا يقضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في القضية التي رفعتها قطر ضد دول الحصار، أصدر سفير السعودية بهولندا بيانا رسميا علق فيه على قرار المحكمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” التي تدار من داخل الديوان الملكي السعودي، فقد عبر سفير السعودية بهولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحميد، عن احترام المملكة العربية السعودية لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق بالاستئناف المقدم من دول الحصار السعودية والبحرين والإمارات ومصر، القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بنظر الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربع بناء على اتفاقية شيكاغو لعام 1944.

وتابع البيان الذي نقلته الصحيفة أن السفير “أبوحميد” أكد أن المملكة توضح أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الإيكاو)، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.

واليوم، الثلاثاء، رفض قضاة محكمة العدل الدولية بلاهاي بالإجماع الدفوعات التي قدمتها كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين بعدم اختصاص إيكاو بالنظر في القضية.

رجال #قطر ..

يرفعون الرأس في كل مكان ..

د.محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ووكيل دولة #قطر أمام #محكمة_العدل_الدولية يتوسط الفريق القانوني المدافع عن عدالة الحق القطري ..

شكرا لكم جميعا .. pic.twitter.com/C07D79zOtR — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 14, 2020

وأكدت المحكمة في الجلسة التي انعقدت في لاهاي أن مجلس “إيكاو لم يخطئ عندما رفض طعون الدول الأربع بعدم اختصاصه بالنظر في شكوى قطر بشأن الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية حين حظرت جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها”.

انتصار قانوني جديد لقطر ضد #دول_الحصار ..#محكمة_العدل_الدولية تقول إن مجلس الإيكاو أصاب بقبوله دفوعات #قطر بأنها أوفت بشرط التفاوض قبل رفعها الدعوى .. والمحكمة ترفض الدفوعات الأول والثاني والثالث التي قدمتها الدول الأربع لمجلس الإيكاو .. pic.twitter.com/f9MkZguwUx — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 14, 2020

وكانت دول الحصار الأربع -الإمارات والسعودية والبحرين ومصر- قد رفعت قضية حول تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية “إيكاو” (ICAO) التابعة للأمم المتحدة، طالبة من محكمة العدل إبطال قرار اتخذته “إيكاو” وكان لصالح الدوحة.

الدكتور محمد الخليفي رئيس الفريق القانوني لدولة قطر امام محكمة العدل :

الحكم جاء بإجماع قضاة المحكمة

"بما فيهم القاضي الخاص بدول الحصار وهذه من الحالات النادرة التي يقوم فيها القاضي الخاص بالتصويت ضد الدولة التي قامت بتعيينه "

وهذا يعطي دلالة على ضعف حجج ودفوعات دول الحصار pic.twitter.com/foSRHGrANm — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) July 14, 2020

وقررت المنظمة عام 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وقد فرضت هذه الدول حظرا جويا واسع النطاق في 5 يونيو 2017 دون سابق إنذار، وشمل جميع الطائرات المسجلة في دولة قطر ومنعها من الطيران من وإلى مطارات هذه البلدان، كما منعتها من المرور عبر أجوائها.

وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول، لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.

وكانت المحكمة قد طالبت الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها، والسماح للطلاب بمواصلة دراستهم.

وبدأ حصار قطر في يونيو 2017 بعد اختراق وكالة الأنباء القطرية وتلفيق تصريحات لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ثم قطعت كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة جميع الروابط مع الدوحة بمزاعم تتعلق بالعلاقة مع إيران ودعم الإرهاب.

كما فرضت إجراءات اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.