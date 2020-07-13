فيديو جنسي “فاضح” لسيدة مع طفلين في سلطنة عُمان يفجر غضب العمانيين والسلطات تستنفر

أكدت شرطة عمان السلطانية في بيان لها أن إدارة مكافحة الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية ألقت القبض على امرأة من جنسية أفريقية بتهمة نشر مقطع مرئي خادش للحياء.

وأوضحت الشرطة السلطانية في بيانها على تويتر بصفحتها الرسمية والذي رصدته (وطن) أن الخادمة الإفريقية نشرت مقطع خادش للحياء لطفلين يقومان بحركات خارجة عن المألوف.

إدارة مكافحة الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية تلقي القبض على امرأة من جنسية أفريقية بتهمة نشر مقطع مرئي خادش للحياء لطفلين يقومان بحركات خارجة عن المألوف دون علم ذويهما ومخالفتها لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم استكمال الإجراءات القانونية حيالها. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 13, 2020

وأوضحت أن النشر تم دون علم ذويهما وبمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرة أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية حيالها.

وكان مقطع فيديو الفاضح انتشر بين النشطاء على مواقع التواصل بالسلطنة، ما فجر موجة غضب واسعة بينهم ما دفع السلطات للتحرك والتحري عن الأمر بعد الضجة الكبيرة التي أثارها.

من جانبها قالت الأكاديمية العمانية السهاد البوسعيدي، في تعليقها على هذا الحادث الصادم: “زادت هذي المقاطع ومن وجهة نظري ينبغي سن غرامة لا تزيد عن 5000 ريال وسجن سنة لمن ينشر مقاطع خادشة للحياء بغض النظر عن الجنسية .أدب لمن لا اخلاق له”

بسم الله .

الحر والصيف مردغ بالعقول

ايش حاصل ، زادت هذي المقاطع . ومن وجهة نظري ينبغي سن غرامة لا تزيد عن 5000 ريال وسجن سنة لمن ينشر مقاطع خادشة للحياء بغض النظر عن الجنسية .

أدب لمن لا اخلاق له — السهاد البوسعيدي (@alsuhaad) July 13, 2020

وشدد أحد النشطاء في تعليق آخر أنه يجب الانتباه لعاملات المنازل خلال احتكاكهن المباشر مع الاسرة وتعاملهن المستمر مع الاطفال، موضحا ” حيث أنه قد ينتج عنه بعض التصرفات والمسلكيات الغير سليمة”