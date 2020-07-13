“رداحة الإمارات” مريم الكعبي تصاب بـ”السعار” وتهاجم قطر لأجل عيون مصر

هاجمت الكاتبة الإماراتية، مريم الكعبي، دولة قطر على حساب وقوفها مع مصر، وذلك في إطار حملتها المستمرة للهجوم على الدوحة وإرضاء حكام الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقالت الكعبي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “قولوا لقطر مصر تفاوض ومصر تحسم ومصر تضع خطوطاً حمراء ومصر تصنع وتبني وتعمر وتنهض وتنمو”.

وأضافت الكعبي: “بنك التمويل القطري الراعي الحصري لتهديد مصر ومحاولة ضرب أمنها واستقرارها وماءها، يجعل مصر أكثر قوةً وصموداً وتكاتفاً وتعاضداً ونجاحاً”.

قولوا لقطر



مصر تفاوض

ومصر تحسم

ومصر تضع خطوطاً حمراء

ومصر تصنع وتبني وتعمر وتنهض وتنمو



بنك التمويل القطري الراعي الحصري لتهديد مصر ومحاولة ضرب أمنها واستقرارها وماءها



يجعل مصر أكثر قوةً وصموداً وتكاتفاً وتعاضداً ونجاحاً #مصر — مريم الكعبي (@maryam1001) July 13, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدة التي نشرتها الكاتبة الإماراتية، مطالبينها بعد التدخل في شؤون وعلاقات الدول الأخرى، مفندين مزاعمها بشأن قطر.

انا مصري ..

و اطلب منك الا تتدخلي في شئوننا .. — Ahmed Bakry Haroun (@AhmedBa01524340) July 13, 2020

اشوي اشوي … لاتبيضين — الصمصام 2 (@pVBnZemk2WyBVTX) July 13, 2020

وغالباً ما يطلق عيال زايد “رداحة الامارات” مريم الكعبي، للتطاول على قطر ورموزها، في تغريداتها التي تكتبها على موقع التواصل الاجتماعي وكذلك تصريحاتها الاعلامية.

وكانت الكعبي قد هاجمت قناة الجزيرة القطرية، متهماً إياها بـ”لعب دور قذر” بعد أن تمكنت القناة القطرية من احباط مخططات عيال زايد في المنطقة وتوعية الشعوب العربية مما يحاك ضدهم.

الكعبي أو ما تسمى “رداحة الإمارات” جراء تغريداتها التي تتطاول فيها على رموز الخليج وخاصة شيوخ قطر، قالت في تغريدة رصدتها “وطن”، ( في رأيي أن دور الجزيرة يجب توثيقه كأقذر دور في التاريخ الحديث تم من خلاله غسل العقول العربية بخطاب ممنهج في غاية الخبث والاحتراف من أجل تأجيج الصراعات الطبقية والمذهبية وضرب علاقة الشعوب بمؤسساتها وتشويه أدوار الدول ومواقفها).

وأضافت الكاتبة الإماراتية، ( جريمة لم يسبقها أحد إليها وهي الريادة الوحيدة لقطر).!