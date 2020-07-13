“انت جميلة وارغب في رقم هاتفك”.. “شاهد” الشرطة العمانية توقف نجم المقالب علي البلوشي بعد تحرشه بخادمة

قالت شرطة عُمان السلطانية، إنها أوقفت شخصاً بتهمة الإخلال بالآداب العامة، وذلك بعد تمثيله مشهدا ينافي النظام العام مع عاملة منزل، موضحةً أنه جار استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

ولم تكشف الشرطة، وفق التغريدة التي رصدتها “وطن”، عن هوية الشخص الموقوف، إلا أن متابعين أكدوا أنه مشهور مواقع التواصل والمقالب ويدعى علي البلوشي، والذي سبق أن رفع بعضهم شكاوى بحقه، بعد تقديمه مقلباً بعاملة منزل، واعتبروه مهينا ومسيئا.

قيادة شرطة محافظة مسقط تستوقف شخص بتهمة الإخلال بالآداب العامة بعد تمثيله مشهد ينافي النظام العام مع عاملة منزل، ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقه. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 13, 2020

وكان البلوشي نشر مقطعا أثناء قيام عاملة منزل برمي القمامة، وتحرشه لفظيا بها من قبيل الدعابة، حيث قال لها إنها” جميلة، ويرغب في الحصول على رقم هاتفها“، الأمر الذي أثار استياء ناشطين.

هذا واكتفت شرطة عُمان السلطانية بالإشارة إلى ضبط الشخص بناء على مقطع عاملة المنزل، فيما لم تشر إلى شكوى” مواصلات عمان “بحق نجم مواقع التواصل، بعد إعلانها في وقت سابق أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحقه، بسبب مقطع فيديو تم وصفه بـ“المسيء “مع قائد حافلة يتبع لجهتها.