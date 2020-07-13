“شجرة ذات أنواط”.. “شاهد” أمنية خضراء برنامج سعودي يزرع الشرك بالله في عقول الأطفال بطريقة صادمة!

أثار برنامج “أمنية خضراء” السعودي، والذي يعرض على فضائية SBC، غضباً واسعاً وصل إلى حد المطالبات بإيقافه، بعد اتهامه بزرع الشرك في عقول الأطفال.
ويظهر مُقدم البرنامج السعودي طراد سندي، بالمقطع الذي أثار الغضب، والذي رصدته “وطن”، وهو يسأل الأطفال عن اسم الشجرة التي خلفه، ويُخبرهم بأنها شجرة الأمنيات، وأنها لتحقيق ما يتمنونه، فما عليهم سوى تعليق الأمنية على الشجرة.
وأثار المقطع موجة غضب واسعة، واعتبر المتابعون أن البرنامج يُرسخ في ذهن الأطفال أن الشجرة ستُحقق لهم مايطلبون، وأن هذا شرك بالله، ودشن الناشطون هاشتاج #أمنية_خضراء، للمُطالبة بوقف البرنامج.
فكتب مغرد: “إنها السنن! “شجرة الأمنيات” هي “آخية” ذات أنواط! في هذا البرنامج يربي الأطفال على “الخرافة” و”مظاهر الشرك” وأن هذه الشجرة: تأخذ منهم أمنياتهم! حين يعلقونها عليها!! وهذه بعينها عقيدة المشركين في “ذات أنواط” التي أنكرها عليهم النبي ﷺ”.
وقال مغرد باسم رياض: “اللهم إنا نبرأ إليك من كل فعل لا يرضيك ولا طاقة لنا في دفعه وإنكاره . اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا بس نقول الشكوى لله “.
وانتقدت وداد البرنامج والمنتقدين أيضاً، محاولة تسليط الضوء على خرافات شائعة، وقالت: “المفروض القناة تخجل تطلع تقرير زي كذا تثبت في عقلية مشاهديها ،البرنامج فكرته لطيفه والمقدم وضح للاطفال كيف الامنيه تُختار ماقلهم الشجره هيا الي حتققلكم امنياتكم، وبالاخير الي انتقدو البرنامج هما نفسهم الي يروحو لجسر بون ديزار ويعلقو فيه اقفال الحب*تبا*”.
واعترض خالد العباس على البرنامج قائلاً: “يدخل الشيطان الشرك على الناس من مداخل لايتفطن لها كثير من الناس بل ربما أحبوها كما فعل مع قوم نوح ﷺ حين أوهمهم بأهمية التماثيل لأؤلئك الصالحين هذا وهم رجال كبار ! فماظنكم بأطفال صغار نعلق أمانيهم بشجرة ذات أنواط ؟”.
واستنكر الناشط خالد السعيدي استنساخ البرامج الأجنبية دون تعديل، وكتب: ” #أمنية_خضراء هو نسخة من برنامج هولندي !البرامج المستنسخة من الخارج غالباً ما تكون نسخاً مشوهة لا تمثل هويتنا مهما حاولت تعديلها وإعادة صياغتها ، لدينا عقول مبدعة وأفكار إعلامية فلماذا “الاستنساخ” !”.
وفي النهاية رضخت هيئة الاذاعة والتلفزيون بالسعودية لغضب الجمهور والمتابعين، وأصدرت توضيحاً بخصوص البرنامج وقالت أن ما حمله من تفسيرات غير مقصودة.
ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” اعتذاراً للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج، وأكدت أن ذلك لم يكن ضمن مخططه أو الرسائل الإعلامية فيه، وقررت إيقاف إعادة بث البرنامج المذكور على القناة؛ تقديراً لمشاعر مشاهديها، والذي كان ضمن دورة البرامج في القناة لعام 2019.
وأكدت الهيئة حرصها التام على اتباع الأنظمة في سياستها التحريرية للبرامج، والالتزام فيما تقدمه من محتوى بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء بحسب تعبيرها.