“يجب علينا حمايته”.. وزير إماراتية تنفجر غاضبة من قرار تركيا تحويل آياصوفيا إلى مسجد

تواصل الإمارات حملتها المناهضة لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، وذلك بقرار رسمي صدر مساء الجمعة الماضية.

وقالت وزيرة الثقافة والشباب في الإمارات، نورة الكعبي، إن التراث الثقافي يمثل إرثاً بشرياً يجب المحافظة عليه، وعدم استغلاله وتغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، خاصةً المواقع المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي.

#نورة_الكعبي: التراث الثقافي قيمة عالمية إنسانية وإرث بشري لجميع الشعوب والثقافات والحضارات.. مسؤوليتنا صونه و ضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.. ليبقى شاهداً على تعايش الشعوب والأديان وتسامحها.#وام pic.twitter.com/O7FdUyVteb — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 11, 2020

وزعمت الكعبي، أن تغيير وضع آيا صوفيا في إسطنبول “لم يراعِ القيمة الإنسانية لهذا المَعلم التاريخي، الذي لطالما شكَّل إرثاً عالمياً وقيمة ثقافية وتراثية، وجسراً لتقريب الشعوب وتعزيز الروابط المشتركة فيما بينها”.

وأضافت: “آيا صوفيا مثال مهم على التفاعل والحوار بين آسيا وأوروبا، وينبغي أن يبقى شاهداً على التاريخ الإنساني المتسامح القائم على الحوار بين الحضارات”.

#نورة_الكعبي: "#آياصوفيا" معلم تاريخي عمره آلاف السنين…تغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني الذي كان دوماً أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والثقافات.. #وام pic.twitter.com/Lyc4uBYRBL — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 11, 2020

يأتي ذلك، بعد أن شن المستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبد الله، هجوماً ضد قرار الرئيس التركي، قائلاً: “شرذمة من غلاة القوم ومَن تَبِع المُصاب بجنون العظمة أردوغان هم فقط الفرحون والمهللون لتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد”.

شرذمة من غلاة القوم ومن تبع المصاب بجنون العظمة اردوغان هم فقط الفرحين والمهللين لتحويل متحف #آيا_صوفيا إلى مسجد. pic.twitter.com/hilfpDotzA — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 10, 2020

وأول امس الجمعة، ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرار عام 1934، مؤكدةً أن “آيا صوفيا” مدوَّن في وثيقة سند الملكية بتوصيف “مسجد”، ولا يمكن تغييره.

ويعد “آيا صوفيا” صرحاً فنياً ومعمارياً، ويقع في منطقة “السلطان أحمد” بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 عاماً مسجداً، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.