“شاهد” هل تورّطت حليمة بولند في تجارة أعضاء بشرية وفي قضية الصندوق الماليزي؟!

ردت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على اتهامها بالتورط في تجارة أعضاء بشرية وسلاح وقضية الصندوق الماليزي.

ووصفت “بولند” في فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات” تلك الانباء التي تشير الى تورطها في هذه القضايا بالكذبة .

#حليمة_بولند ترد على اتهامها بالتورط في تجارة أعضاء بشرية و قضية #الصندوق_الماليزي pic.twitter.com/RMGsnt0KzG — ترند (@Trendnews) July 11, 2020

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية قالت إن خمسة مشاهير من “الإعلام الجديد” متهمون بغسل الأموال، في أحدث القضايا التي تهز الرأي العام في البلاد.

ولفتت النظر إلى أنه سيتم إصدار قرارات ضبط وإحضار بحق هؤلاء الخمسة -لم تفصح عن أسمائهم- فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة.

وأوضحت أن المشاهير الخمسة تضخمت أرصدتهم بشكل خيالي، مما استوجب سؤالهم عن مصدرها، وسط تساؤلات إن كانت نتيجة مصادر مجرمة أم من جراء الإعلانات التي يقومون بها وتدر عليهم أموالاً طائلة.

وشددت الصحيفة نقلاً عن المصدر قوله إن قضايا غسل الأموال لم يعد منها مهرب في الكويت.

يشار إلى أن النيابة العامة الكويتية أمرت، في 20 يونيو الماضي، بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي وشركته، المحتجز بقضايا غسل أموال واتجار بالبشر.

كما أمرت مؤخراً بضبط وإحضار الشيخ صباح، نجل رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح؛ إثر تخلفه عن المثول أمام النيابة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الصندوق الماليزي”.