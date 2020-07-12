إعلام يهودي تغيظه نصرة الإسلام.. “عكاظ” السعودية “تردح” لأردوغان لإعادته “آيا صوفيا” مسجدا:”عثماني مريض”

شنت صحيفة “عكاظ” السعودية في تقرير لها أشبه بوصلة “ردح”، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفته بأنه “تاجر دين” بعد القرار الذي قضى بعودة “آيا صوفيا” مسجدا كما كان أيام السلطان محمد الفاتح.

التقرير الذي كتبه خالد طاشكندي تحت عنوان “السلطان المتاجر بالدين شعبية منهارة.. واقتصاد يتهاوى”، كشفت فيه الصحيفة التي تدار من داخل الديوان الملكي عن مدى حقد وكره النظام السعودي لأردوغان بسبب مواقفه القوية التي تضر بمخططات السعودية والإمارات في المنطقة ونسفت معظمها وآخرها في ليبيا.

وحاولت الصحيفة إظهار أردوغان بدور “تاجر الدين” عبر حزمة مزاعم وأكاذيب وحجج واهية، حيث زعمت الصحيفة أن بيانات أردوغان متناقضة وحملت خطابين مختلفين، الأول للعرب يبيع لهم كلاماً رخيصاً يربط فيه بين «آيا صوفياً» و«المسجد الأقصى»، أما البيان الصادر باللغة الإنجليزية كما هو موضح في حساب الرئاسة التركية فيقول إن المسجد المذكور سيكون مفتوحاً للجميع للمسلمين وغير المسلمين وللأتراك وغيرهم، وأن في الأمر ما يشير إلى أصالة المعلم التراثي وفقاً لما تم التغريد به.”

يبدو أن هؤلاء الأغبياء لم يشاهدوا ملايين المسلمين يحتفلون بالفتح المبارك الذي استعاد به #اردوغان #مسجد_ايا_صوفيا ! pic.twitter.com/5JY6pHvBfL — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) July 12, 2020

لتتابع الصحيفة هجومها على أردوغان وأكاذيبها المفضوحة:”هذا التناقض يسعى من ورائه «العثمانلي المريض» إلى محاولة إنقاذ شعبيته المنهارة وسياساته الفاشلة في الداخل والخارج.”

كما استعان كاتب التقرير بـ”عكاظ” بتصريحات نسبها لنائب حزب الشعوب الديمقراطي فاروق جرجرلي، يهاجم فيها قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

ونقلت الصحيفة عن “جرجرلي” قوله لأردوغان «لن يمكنك تغطية الشرور بذلك القرار، كما لا يمكنك تغطية ممارسات الإبادة الجماعية التي قمت بها ضد هذا المجتمع».

ورغم التأييد الواسع حول العالم لهذا القرار وفرحة ملايين المسلمين به، إلا أن الصحيفة تعمدت التركيز على مهاجمي القرار القلة، ووصفت تحويل معلم «آيا صوفيا» إلى مسجد بأنه محاولة استعراض بهلواني لتشتيت الانتباه عن الانتكاسات التي يتعرض لها الاقتصاد التركي وتبخر الوعود الأردوغانية الكاذبة أساسا، بحس بالتقرير.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رد على الانتقادات التي وجهت لقراره بشأن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، معبراً عن عدم استغرابه من أن ينادي أحد بتحويل الكعبة المشرفة إلى متحف.

وقال أردوغان، وفق وكالة الأناضول التركية: “لا نستغرب إذا ما نادى هؤلاء لاحقاً بتحويل الكعبة التي هي أقدم دار عبادة أو المسجد الأقصى إلى متحف، ونسأل الله- تعالى- أن يحفظ وطننا والإنسانية من هذه العقلية إلى الأبد، وألا تُختبر هذه الأمة ثانيةً بمن يكنّون من عداوة لقِيمها”.

وأضاف أردوغان: “من المؤكد أن هذه العقلية نفسها (التي تعارض مسألة إعادة آيا صوفيا مسجداً) من الممكن أن تتقدم بمقترح لتحويل مسجد السلطان أحمد، درة مساجد إسطنبول، إلى متحف”.

وأضاف: “هذه العقلية في الماضي، فكرت في استخدام هذا المسجد (السلطان أحمد) كمعرض للصور، وقصر يلديز (التاريخي بإسطنبول) كدارٍ للقمار، وآيا صوفيا كنادٍ لموسيقى الجاز، حتى إنهم نفذوا بعض هذه الأمور”.

وأشار إلى أن وجهة النظر هذه كعادتها في كل الفترات ما هي إلا مظهر من المفاهيم المناهضة للعصرية التي تنضوي تحت ما يسمى بالحداثة، وما الإصرار على غلق الفاتيكان وتحويله إلى متحف، والإبقاء على آيا صوفيا كمتحف، إلا نتاج المنطق نفسه.

والجمعة الماضية، ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934، والقاضي بتحويل “آيا صوفيا” بإسطنبول من مسجد إلى متحف؛ ومن ثم فتح الطريق أمام إعادته مسجداً مجدداً.

ويقع “آيا صوفيا” في منطقة “السلطان أحمد” بمدينة إسطنبول، واستُخدم كمسجد لمدة 481 عاماً، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.