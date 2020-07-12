“غصباً عنك هو اليوم زعيم المسلمين”.. شاهين السليطي يُلجم إعلامياً لبنانياً تطاول على أردوغان وهذا ما قاله

أثار الاعلامي اللبناني الشهير “نيشان”، موجة غضب واسعة، في تغريدة تطاول خلالها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفاً إياه بـ”الخبيث”، بعد قرار تحويل متحف “آيا صوفيا” إلى مسجد في اسطنبول.

وقال نيشان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “كما استَنْكَرْتُ تحويل مَسْجِدَيْ إشبيلية وقرطبة إلى كنائس، اليوم صَوْتي يُعانِقُ ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية #ايا_صوفيا إلى مسجد”.

وأضاف نيشان: “الاعتداء على مُقَدّسات المساجد والكنائس مُدان، تحويل كنيسة آيا صوفيا الى مسجد لن يجعل منك خليفة المسلمين”، واصفاً الرئيس التركي بـ “الخيبث”

كما استَنْكَرْتُ تحويل مَسْجِدَيْ إشبيلية وقرطبة إلى كنائس،

اليوم صَوْتي يُعانِقُ ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية #ايا_صوفيا إلى مسجد.

الاعتداء على مُقَدّسات المساجد والكنائس مُدان.

📌تحويل كنيسة آيا صوفيا الى مسجد لن يجعل منك #خليفة_للمؤمنين.#عن_جَدّ_خبيث — نيشان (@Neshan) July 10, 2020

وتصدى الضابط السابق في المخابرات القطري شاهين السليطي، لتغريدة نيشان المثيرة، قائلاً له :” عودة #آيا_صوفيا_مسجداً هي نتيجة حتمية بعد أن حوله اتاتورك في حنكة سياسية إلى متحفاً للحفاظ على وحدة الأمة التركية وتراب الوطن في مرحلة انهيار الدولة العثمانية وتكالب الصليبيين عليها وانتصارهم في الحرب العالمية الأولى .

وأضاف في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “أردوغان أعاد الحق والكرامة وغصباً عنك هو اليوم زعيم المسلمين”.

عودة #آيا_صوفيا_مسجداً هي نتيجة حتمية بعد ان حوله اتاتورك في حنكة سياسية الى متحفاً للحفاظ على وحدة الامة التركية وتراب الوطن في مرحلة انهيار الدولة العثمانية وتكالب الصليبيين عليها وانتصارهم في الحرب العالمية الاولى .#اردوغان أعاد الحق والكرامة وغصباً عنك هو اليوم زعيم المسلمين https://t.co/npe8TVNACl — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) July 12, 2020

الجدير ذكره، أن المحكمة الإدارية العليا في تركيا، ألغت، الجمعة الماضية، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934 القاضي بتحويل “آيا صوفيا” باسطنبول من مسجد إلى متحف.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الجمعة، قرارا رئاسيا بشأن افتتاح “آيا صوفيا” للعبادة وتحويل إدارتها إلى رئاسة الشؤون الدينية.

وذكرت أن الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا، ألغت قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 بتحويل مسجد آياصوفيا إلى متحف.

وأشارت إلى انتقال إدارة “آيا صوفيا” إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية بناء على المادة 35 من القانون رقم 633 المتعلق بمهام رئاسة الشؤون الدينية.

ونشر الرئيس رجب طيب أردوغان، القرار الرئاسي على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا أن يكون القرار وسيلة خير.

ويعتبر “آيا صوفيا” صرح فني ومعماري موجود في منطقة “السلطان أحمد”، بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عاماً مسجدًا، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

وفي مارس/ آذار 2019، قال الرئيس أردوغان، إن تركيا تخطط “لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، وليس جعله مجانيا فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفًا، وسيسمى مسجدًا”.

وشدد على أن مسألة إعادة تحويل “آيا صوفيا” إلى مسجد “مطلب يتطلع إليه شعبنا، والعالم الإسلامي، أي أنه مطلب للجميع، فشعبنا مشتاق منذ سنوات ليراه مسجدًا”.