“شاهد” مذيعة العربية ميسون عزام في موقف حرج بسبب زميلتها منتهى الرمحي وهذا ما جرى!

تعرضت مذيعة قناة العربية، ميسون عزام، إلى موقف حرج بسبب الاسم الذي ظل ضيفها يناديها به أثناء مداخلته.

وكانت ميسون عزام تستضيف المحلل العراقي الأمني فاضل أبو رغيف، في مداخلة مرئية على الهواء مُباشرة للحديث عن الفساد في العراق، وبقي طوال فترة ظهوره وهو يُناديها باسم زميلتها الإعلامية الأردنية منتهى الرمحي.

وبعد أن فاض الكيل بميسون عزام، قامت في نهاية الفقرة بالتوضيح لأبو رغيف قائلة: “فقط للتوضيح، وطبعاً منتهى الرمحي أستاذتنا جميعاً، ولكن كانت معك ميسون عزام”.

وقامت ميسون بنشر الفيديو الذي أحصت خلاله كم مرة ناداها ضيفها أبو رغيف باسم منتهى، وعلقت ساخرة: “منتهى شكرا لحضورك النشرة العربية”، لترد عليها منتهى: “شكراً ميسون على كلامك الطيب”.

شكراً ميسون على كلامك الطيب — منتهى الرمحي (@muntaharamahi) July 11, 2020

يُذكر أن ميسون عزام تحمل الجنسية البريطانية، و تعمل أيضاً مُدرسة غير متفرغة في الجامعة الأمريكية في دبي، وهي متزوجة وأم لطفلين هما ريان وجنى.