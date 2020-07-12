شاهد ماذا فعل كورونا بـِ أبو عزرائيل بعدما طغى وتجبّر وأحرق جثثاً ورقص عليها في العراق!

يبدو أن فيروس كورونا المستجد تمكّن فعلاً من المقاتل الشيعي العراقي المدعو أبو عزرائيل أحد رموز قادة الحشد الشعبي في العراق وتدهورت صحته بشكلٍ كبير.وفق تقارير

ونُشرت على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الإجتماعيّ، صورة جديدة لـ”أبو عزرائيل”، ظهر فيها ممداً على الأرض وموصول بجهاز التنفس الصناعيّ والى جانبه أدوية .

وتفيد الأنباء أن “أبو عزرائيل” قد أصيب بتلف كامل في الرئة نتيجة إصابته بفيروس كورونا .

والأسم الحقيقي لـ”أبو عزرائيل” هو أيوب فالح حسن الربيعي وهو مقرب من إيران .

واشتهر “ابو عزرائيل”، الرجل الحليق الرأس ذو اللحية الكثة الذي اشتهر تارة بحمل فأس وطورا برفع سيف، خلال المعارك ضد تنظيم داعش في 2016.

وفي 28 أغسطس/آب 2016 أظهرت صور نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي قيام أبو عزرائيل بحرق جثة قال إنها لمقاتل سني في تنظيم الدولة بمدينة بيجي شمالي العراق إثر استعادتها من سيطرة التنظيم، وتعليقها من قدميها على نار مشتعلة، وتقطيعه أوصالها -التي تهرأت بسبب الاحتراق- بسيف يحمله في يده.

وسجل العراق إصابة 75 ألفا و194 بكورونا، توفي منهم 3 آلاف و55، بينما تماثل إلى الشفاء 43 ألفا و79، حسب وزارة الصحة.