“بث مباشر” لخادمة تقتل نفسها .. 3 حالات انتحار تهزّ الكويت خلال يوم واحد!

شهدت الكويت 3 حالات انتحار لعمالة آسيوية خلال 24 ساعة فقط.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإنّ خادمة في منطقة الجهراء صورت وبثت عملية قتل نفسها بشكل مباشر في مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت حالة الانتحار الثانية، لعامل ألقى بنفسه من أعلى أحد الجسور التي كان يعمل بها بمشروع المطلاع، فيما أقدم خادم على شنق نفسه في منطقة “عبدالله المبارك”.

وكشفت إحصائية حديثة أن عدد من أقدموا على إنهاء حياتهم بأيديهم خلال شهر يونيو الفائت وحتى 9 يوليو الجاري بلغ 16 حالة، بواقع 14 منتحراً في شهر يونيو، وحالتين في يوليو.

وبحسب الإحصائية، فإن من بين المنتحرين خلال الأيام الـ39، فيلبينيين، وبنغلاديشياً، وشخصاً غير كويتي (بدون)، والبقية من الجنسية الهندية، وأعمارهم تتراوح بين 25 و58 عاماً.

وفيما عزت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية ارتفاع حالات الانتحار إلى الظروف المعيشية الصعبة التي عاشتها العمالة، وانعدام الفرص الوظيفية المتاحة جراء تداعيات الفيروس، رأى علماء النفس أن الخوف الشديد يؤدي للتوتر والقلق والاكتئاب، ومن ثم إلى الانتحار.