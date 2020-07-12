“خلقنا لنهدي أوروبا وأمريكا”.. النائب الأردني محمد نوح القضاة يثير جدلاً واسعاً وهذا ما قاله عن سبب خلق المسلمين!

أثار الداعية الاردنيّ والنائب في البرلمان د.محمد نوح القضاة، جدلاً واسعاً عقب تفسيره عدم التطور التكنولوجي والعلمي في البلاد العربية.

وقال محمد نوح القضاة خلال حديثه في برنامج “المرأة” على فضائية “اقرأ”: “بعض الناس يريدنا أن نصنع الطائرات والسيارات والقطارات، ثم ننافس أوروبا وننافس أمريكا بهم، مالهذا خُلقنا”.

محمد نوح القضاه الله خلق العرب ليكونوا مفكرين و باقي الأمم يهتدون بتفكيرهم. اه والله. جد بحكي. pic.twitter.com/SiOtFqv6Pr — Zeid AbuOdeh (@Zeidinio) July 10, 2020

وتابع القضاة: “الله حين خلقنا شعوباً وقبائل، جعل منا أصحاب فكر وهداة، وهم العرب، وجعل من الآخرين تلاميذ يهتدون بهدانا، وعليهم العمل، فيحصل التكامل مابين فكرنا وعملهم فيعمر الكون”.

واستطرد: “الله ذكر ذلك في القرآن الكريم عندما قال: “ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات”، فنحن أمة الهداية نعمل للموعود، فيأتي المشهود، فنحن أساتذة العالم في العلم”.

وأثار القضاة جدلاً بين المُتابعين الذين اختلفوا فيما بينهم، فكتبت الدكتورة السعودية عائشة القرشي: ” ده تخريف ولا علم ولا دين فعلا ، ولا ايه يا حنفي؟”.

ده تخريف ولا علم ولا دين فعلا ، ولا ايه يا حنفي ؟



pic.twitter.com/XdGtBZu6kJ — د. عائشة القرشي 🇸🇦🇴🇲 (@amq_550) July 12, 2020

ورد عليها مُغرد آخر قائلاً: “محمد نوح القضاة عنده الكثير من المغالطات، استغل كونه وزيرا للعدل في الاردن وتم منحه مساحة في الفضائيات يقول رأيا وليس معلومات”.

محمد نوح القضاة عنده الكثير من المغالطات

استغل كونه وزيرا للعدل في الاردن وتم منحه مساحة في الفضائيات

يقول رأيا وليس معلومات — تركي محمد القرشي (@tmhq1430) July 12, 2020

ونشرت مُغردة فيديو سابق لآراء القضاة التي رأتها غريبة، وعلقت: “بقلك محمد نوح القضاه السلحفاة تطعم اولادها بالنظر”.

ورأى حيدر أن قضاة استغل القرآن في تبرير فكرته، وكتب: “لم احترم الشيخ محمد نوح القضاة في تاريخ حياتي ولكن عندما يطلب منا ان لا نهتم بصناعة التطور ويبرر ذلك بالقران الكريم بت احتقره”.

لم احترم الشيخ محمد نوح القضاة في تاريخ حياتي

ولكن عندما يطلب منا ان لا نهتم بصناعة التطور ويبرر ذلك بالقران الكريم بت احتقره — حيدر صبح (@osamasoboh2) July 12, 2020

بينما خالفته مغردة باسم إيمان، وكتبت: “أحترم جداً فكر الدكتور محمد نوح القضاة ، وأستغرب أن يصدر هذا القول عنه .. ! ربما المقطع المجتزأ لا يوضّح الفكرة كاملة!”.

أحترم جداً فكر الدكتور محمد نوح القضاة ، وأستغرب أن يصدر هذا القول عنه .. !

ربما المقطع المجتزأ لا يوضّح الفكرة كاملة ! — إيمـان (@i_man_ali) July 12, 2020

وأعادت رهام نشر المقطع وعلقت: “محمد نوح القضاة معتقد انه يدافع عن #الاسلام بلماذا #الكفار متقدمين ونحن ما عندنا الا العافيه مع اننا مسلمين ونصلي وندعي؟ السبب: خلقو ليخدمونا يعني احنا المخ وهم العضلات، يا أخ المسلمين خلقه مو عاملين شي اعتقد بعد كلامك رح يتصلو ع السفاره الامريكيه يطلبو يوصلولهم شاورما اكسترا ثوم”.

محمد نوح القضاة معتقد انه يدافع عن #الاسلام ب لماذا #الكفار متقدمين ونحن م عندنا الا العافيه😂مع اننا مسلمين ونصلي وندعي؟السبب:خلقو ليخدمونا يعني احنا المخ وهم العضلات😂ي أخ المسلمين خلقه مو عاملين شي اعتقد بعد كلامك رح يتصلو ع السفاره الامريكيه يطلبو يوصلولهم شاورما اكسترا ثوم😂 https://t.co/NLTSJB68WD — رهام…Reham (@LinaReham) July 12, 2020

وكتب الأكاديمي عيسى اللوباني: “يا اخوان أصبحت بالعقد السابع والحمدلله قرأت مئات الكتب ان لم يزيد قبل لحظات، سمعت كلاما لأول مرة اسمعه للأستاذ الدكتور محمد نوح القضاة يقول فيه اننا لم نخلق للعمل والإنتاج، وإنما لهداية الناس فقط اقول إلى ماذا نهدي الناس لنهدي أنفسنا اولا. هؤلاء الدعاة كل أحد منهم يأتي باغرب الكل”.

يا اخوان أصبحت بالعقد السابع والحمدلله قرأت مئات الكتب ان لم يزيد قبل لحظات. سمعت كلاما لأول مرة اسمعه للأستاذ الدكتور محمد نوح القضاة يقول فيه اننا لم نخلق للعمل والإنتاج. وإنما لهداية الناس فقط اقول إلى ماذا نهدي الناس لنهدي أنفسنا اولا. هؤلاء الدعاة كل أحد منهم يأتي باغرب الكل — عيسى اللوباني (@issa45093338) July 11, 2020

الجدير بالذكر أن قضاة كان وزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة الأسبق في الأردن ، وعرف بشعبيته وتأثيره في جيل الشباب من المسلمين وغير المسلمين في الأردن وفي البلاد العربية.

وحاز قضاة على لقب أكثر الشخصيات تأثيرًا في الأردن لثلاثة أعوام متتالية بحسب استفتاء شعبي للإذاعة الأردنية الرسمية، كما حاز على جائزة “الإبداع الفكري الأردني”.