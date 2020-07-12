أصالة تتقلّب في أحضان جو رعد وتتبادل معه القبلات بعد أيام من إساءتها لـ”عمر المختار”!

بعد ايام من الضجة التي أثارتها الفنانة السورية أصالة نصري بسبب جمعها بين القائد الليبي المجاهد عمر المختار ورئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في كليب “الحب والسلام”، ظهرت الفنانة في أحضان الفنان جو رعد .

وانتشر فيديو جمع “أصالة” بـ “جو”، وفيها تبادلا القبل، والأحضانن ما اثار تعليقاتٍ لاذعة من المتابعين، ووصفوا المقطع بأنه “ساخن” .

جو رعد ل اصالة : انتي بتوزعي حب pic.twitter.com/WnigjG2fKF — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 11, 2020

وقبل أيام، شن ناشطون هجوماً عنيفاً على أصالة نصري بعد طرحها كليب “الحب والسلام”، حيث جمعت صور شخصيات عربية ورؤساء سابقين، من ابرزهم عمر المختار والسيسي، ما اعتبره ناشطون تطبيلاً صريحاً لرئيس دموي وقمعي وإساءة كبيرة لعمر المختار عند مقارنة السيسي به.

جدير بالذكر أن اصالة نصري أعلنت في (يناير2020) رسمياً انفصالها عن زوجها المخرج السوري طارق العريان.

وختمت بالقول: “هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره. أصالة”.