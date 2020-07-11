وصلة رقص في الشارع للسعودية أروى عمر تغضب المتابعين .. هل سيُقبض عليها بعد هذا الفيديو؟!

أثارت السعودية أروى عمر الجدل مجدداً بوصلة رقص جديدة مثيرة في الشارع بطريقةٍ وُصفت بأنها مخلة بالاداب العامة.

وظهرت أروى عُمر بالفيديو الذي نشرته عبر “تيك توك”، ورصدته “وطن”، وهي ترقص مرتدية بنطال جينز ضيقاً على أنغام أغنية “يا ندمانة” للفنان السعودي زايد الصالح، أمام سيارتها، بينما تقوم صديقتها بتصويرها وتشجيعها.

"أروى عمر" تتراقص وسط الشارع بأغنية المولعين الشهيرة "ياندمانه"! pic.twitter.com/VM7sdmfuJf — We Heard Rumors (@whrumor) July 10, 2020

وعبّر مغرّدون عن استيائهم من التصرفات الأخير لأروى عمر وطالبوا الجهات الامنية بالقبض عليها .

وذكر مغرّدون آخرون “أروى”، معايرتها لمواطنتها هند القحطاني، وكيف اتهمتها باستعراض صدرها وفخذيها لكسب الشهرة، وقالوا أن المثل القائل من “عاب ابتلي” ينطبق تماماً على أروى عُمر.

https://twitter.com/liabelovaa/status/1281730745438961665https://twitter.com/_1MAJEDH/status/1281731623310983170https://twitter.com/sa79rs/status/1281756887336259585https://twitter.com/zeco__10/status/1281733423292448769https://twitter.com/quarantic/status/1281730658763710464https://twitter.com/sxli4s/status/1281732196517187585

وكتب مُغرد: “تشوه سمعي وحركي وبصري على كافة الاصعدة”.

تشوه سمعي وحركي وبصري على كافة الاصعدة . — ناصر (@11rzz) July 11, 2020

ونشر آخر الفيديو الذي تظهر خلاله أروى عُمر وهي تنتقد جرأة هند القحطاني، قبل أن تنافسها في “هز المفاتن”، وعلق: “اي صح ذا كله وبالاخير ماطلعت شي شفيكم عليها هي بس تجيب الكلام لنفسها”.

اي صح ذا كله وبالاخير ماطلعت شي شفيكم عليها هي بس تجيب الكلام لنفسها pic.twitter.com/nxCVBN2VUI — وتص رونق؟ (@rww5u) July 10, 2020

وسخر آخر من رقصها الدائم أمام السيارات، وعلق: “ما فيه سياره تدعسها؟”.

م فيه سياره تدعسها ؟ — ‏𝚘𝚖𝚊𝚛 (@omariz_22) July 10, 2020

يأتي هذا المقطع بعد أيام فقط لمقطع آخر ظهرت خلاله أروى عمر وهي ترقص بطريقة فاضحة في سيارة مع صديقتها، وتُركز الكاميرا على اهتزاز صدرها فقط.

اروى عمر تبدو في قمة الطرب pic.twitter.com/PukJkVQG4b — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 7, 2020

وكانت حرب كلامية شعواء اشتعلت بين هند القحطاني وأروى عُمر وصلت إلى حد تبادل الشتائم بألفاظ إباحية، حين نشرت هند القحطاني فيديو تتحدث فيه عن شهرتها في السعودية، وكيف كانت السبب في انتشار أغنية “اللي باعنا خسر دلعنا” للفنان اللبناني راغب علامة.

الفيديو الذي نشرته هند القحطاني استفز أروى عمر، فشنت هجوماً غير مسبوق على القحطاني بأكثر من مقطع فيديو.

وظهرت أروى عُمر بالفيديو الأول تتحدث عن فيديو هند القحطاني الذي تحدثت به عن شهرتها، وقالت: “مشهورة بالتعري، وكل هاذا اللي تسويه عشان تقهر أهلها وزوجها”.

وأضافت أروى عمر: “إذا انتي تبغي تتعرين، إنتي حرة ربك يحاسبك، لكن ليش تخلي بنتك تتعرى، يمكن بكرة تكبر وعقلها ييجي في راسها وماتبغى تتعرى زيك”.

واستمرت أروى عمر بهجومها اللاذع على هند القحطاني:”كلنا عنا ملايين المُتابعين، إعلان سويتيه يعني شوفوا صدري، طالع من هنا، وطالع من هنا”.

ولم تكتف أروى عُمر بذلك، بل عايرت هند القحطاني بعُمرها قائلة:”معاها ولد لو تزوج يخلف وتصير جدة، خافي الله يامسلمة وتمنى حسن الختام، معاها ولد وبنت قدنا، لو انا تزوجت ولدها أحمل منه”.

ومؤخرا، ظهرت هند القحطاني في مقطع فيديو وهي ترقص وتركز على إبراز أماكن معينة من جسدها بشكل استعراضي، كما تعدت الخطوط الحمراء بالكشف عن صدرها بحجة ترويج لحمالة صدر نسائية، ما جعل النشطاء يُهاجمونها، ويتهمونها بتعمد إبراز مفاتنها، ثم أقحمت ابنتها الكبرى أروى في فيديوهاتها وأصبحت تستعرض جسد ابنتها أيضاً.