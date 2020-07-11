وصلة رقص في الشارع للسعودية أروى عمر تغضب المتابعين .. هل سيُقبض عليها بعد هذا الفيديو؟!

أثارت السعودية أروى عمر الجدل مجدداً بوصلة رقص جديدة مثيرة في الشارع بطريقةٍ وُصفت بأنها مخلة بالاداب العامة.
وظهرت أروى عُمر بالفيديو الذي نشرته عبر “تيك توك”، ورصدته “وطن”، وهي ترقص مرتدية بنطال جينز ضيقاً على أنغام أغنية “يا ندمانة” للفنان السعودي زايد الصالح، أمام سيارتها، بينما تقوم صديقتها بتصويرها وتشجيعها.
وعبّر مغرّدون عن استيائهم من التصرفات الأخير لأروى عمر وطالبوا الجهات الامنية بالقبض عليها .
وذكر مغرّدون آخرون “أروى”، معايرتها لمواطنتها هند القحطاني، وكيف اتهمتها باستعراض صدرها وفخذيها لكسب الشهرة، وقالوا أن المثل القائل من “عاب ابتلي” ينطبق تماماً على أروى عُمر.
وكتب مُغرد: “تشوه سمعي وحركي وبصري على كافة الاصعدة”.
ونشر آخر الفيديو الذي تظهر خلاله أروى عُمر وهي تنتقد جرأة هند القحطاني، قبل أن تنافسها في “هز المفاتن”، وعلق: “اي صح ذا كله وبالاخير ماطلعت شي شفيكم عليها هي بس تجيب الكلام لنفسها”.
وسخر آخر من رقصها الدائم أمام السيارات، وعلق: “ما فيه سياره تدعسها؟”.
يأتي هذا المقطع بعد أيام فقط لمقطع آخر ظهرت خلاله أروى عمر وهي ترقص بطريقة فاضحة في سيارة مع صديقتها، وتُركز الكاميرا على اهتزاز صدرها فقط.
وكانت حرب كلامية شعواء اشتعلت بين هند القحطاني وأروى عُمر وصلت إلى حد تبادل الشتائم بألفاظ إباحية، حين نشرت هند القحطاني فيديو تتحدث فيه عن شهرتها في السعودية، وكيف كانت السبب في انتشار أغنية “اللي باعنا خسر دلعنا” للفنان اللبناني راغب علامة.
الفيديو الذي نشرته هند القحطاني استفز أروى عمر، فشنت هجوماً غير مسبوق على القحطاني بأكثر من مقطع فيديو.
وظهرت أروى عُمر بالفيديو الأول تتحدث عن فيديو هند القحطاني الذي تحدثت به عن شهرتها، وقالت: “مشهورة بالتعري، وكل هاذا اللي تسويه عشان تقهر أهلها وزوجها”.
وأضافت أروى عمر: “إذا انتي تبغي تتعرين، إنتي حرة ربك يحاسبك، لكن ليش تخلي بنتك تتعرى، يمكن بكرة تكبر وعقلها ييجي في راسها وماتبغى تتعرى زيك”.
واستمرت أروى عمر بهجومها اللاذع على هند القحطاني:”كلنا عنا ملايين المُتابعين، إعلان سويتيه يعني شوفوا صدري، طالع من هنا، وطالع من هنا”.
ولم تكتف أروى عُمر بذلك، بل عايرت هند القحطاني بعُمرها قائلة:”معاها ولد لو تزوج يخلف وتصير جدة، خافي الله يامسلمة وتمنى حسن الختام، معاها ولد وبنت قدنا، لو انا تزوجت ولدها أحمل منه”.
ومؤخرا، ظهرت هند القحطاني في مقطع فيديو وهي ترقص وتركز على إبراز أماكن معينة من جسدها بشكل استعراضي، كما تعدت الخطوط الحمراء بالكشف عن صدرها بحجة ترويج لحمالة صدر نسائية، ما جعل النشطاء يُهاجمونها، ويتهمونها بتعمد إبراز مفاتنها، ثم أقحمت ابنتها الكبرى أروى في فيديوهاتها وأصبحت تستعرض جسد ابنتها أيضاً.