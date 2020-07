كشف السر.. “شاهد” لماذا لا يحلق الإماراتي بدر خلف آخر مظاهر الرجولة لديه؟!

كشف الإماراتي المُتشبه بالنساء، بدر خلف، سبب عدم قيامه بحلق شاربه، والذي يُعد المظهر الوحيد المُتبقي له والذي يدل على أنه خُلق ذكراً.

وقال بدر خلف بتغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “كل مافكر اشيل شنبي، اتذكر شكلي بدون شنب كني ميسر في المسلسل التركي وأتراجع”.

وتابع: “حسبي الله يعني يوم قررت اخربها اطلع كذا الحمدلله على كل حال”.

وفجر تعليق بدر خلف على شواربه، موجة سُخرية بين مُتابعيه الذين رأوا أن الممثلة التركية أرجل منه، وفي ذلك كتب مُغرد: “انت اي وحده؟”.

وعلقت مغردة باسم أماني: “رحمة لوالديك انت على منو محسوب شكلك رقيق لطيف كيوت بس انا ك أمرأه ارجل منك خليها للشنب علمود تتميز شوية”.

وطالبه مُغرد بأن “يتحسبن” على شيطانه، وكتب: “تحسب علي شيطانك توب الي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون لاحسب ولا نسب ينفعك”.

وسأله آخرون مافائدة الشنب بينما كل شيء آخر فيه أنثوي جداً.

وسخر آخر قائلاً: “على الاقل هي ارجل منك”.

وشبهت أخرى جبهته ببرج خليفة، وكتب: “اسمع هيي جبهتا كبيرة بس مو بمقاس جبهتك الي توصل لبرج خليفة”.

وكتب آخر ساخراً “اشباهك الاربعين طلعن حريم”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، فيديو نادر لبدر خلف أثناء عمله كمذيع في فضائية سما دبي.

وظهر بدر خلف بالفيديو وهو يرتدي الزي الإماراتي التقليدي، والشماغ، ويتحدث بصوت ذكوري حول فيلم now you see me، ويروي قصة الفيلم قبل عرضه.

وأثار ظهور بدر خلف بهذه الطريقة موجة جدل وسخرية بين الناشطين الذين تفاجأ معظمهم بأنه كان رجلاً قبل سنوات.

وكان بدر قد أثار الجدل بفيديو وهو يرقص متشبهاً بالنساء على أنغام موسيقية، بطريقة أثارت سخرية المتابعين.

وظهر بدر خلف في الفيديو مرتدياً “بيجامة”، ويلف شعره الطويل بمنشفة الاستحمام، كما تفعل الفتيات والنساء تماماً، ثم أخذ يرقص أمام الكاميرا.

كما ظهر بفيديو سابق، وهو يرقص تماماً كالنساء على أنغام إيقاع المعلاية الشعبي بمظهره الأنثوي المُستفز.

ويطالب متابعون بتعطيل حسابات بدر خلف ويتهمونه بالشذوذ وتقديم أفكار لا تتناسب وطبيعة المجتمع الشرقي.

ويتعمد بدر خلف إثارة الجدل لنيل الشهرة بإطلالته التي يتشبه فيها بالنساء ويتحدث بطريقتهن، ويتراقص أحيانًا، ويدعو متابعيه بمناداته بصيغة المؤنث.

وتعرض بدر خلف لتهديدات عديدة وصلت للقتل بسبب طبيعة المحتوى الذي يقدمه، والذي يخالف عادات وتقاليد المجتمع الشرقي.

الجدير بالذكر أن بدر خلف بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثرها عبر “سناب شات”، حيث كان يبث خلالها فيديوهات قصيرة حث فيها الفتيات على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.