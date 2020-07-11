فرحة العمر بحفل زفاف في الأردن تنقلب إلى مأتم .. وحُزن يجتاح الأردنيين!
انقلب حفل زفاف في بلدة دير السعنة بمحافظة اربد في الأردن إلى مأتم، بعد وفاة والد العريس ما اثار حزناً واسعاً بين الأردنيين .
وبحسب ما ذكرت قناة “رؤيا” الأردنية، فإنّ المواطن فايز عيد هياجنة، توفي في ليلة حناء ابنه البِكر “شادي”.
ونقلت القناة عن نشطاء أنّ سبب الوفاة يعود لإصابة والد العريس بجلطة قلبية حادة.
وتداول النشطاء بطاقة دعوة إلى الزفاف والتي يتضح منها أن الحفل اقتصر على الأقارب بسبب أزمة كورونا .
ونعا المعلّقون بكلمات مؤثرة والد العريس داعين له بالرحمة.