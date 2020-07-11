فرحة العمر بحفل زفاف في الأردن تنقلب إلى مأتم .. وحُزن يجتاح الأردنيين!

انقلب حفل زفاف في بلدة دير السعنة بمحافظة اربد في الأردن إلى مأتم، بعد وفاة والد العريس ما اثار حزناً واسعاً بين الأردنيين .

وبحسب ما ذكرت قناة “رؤيا” الأردنية، فإنّ المواطن فايز عيد هياجنة، توفي في ليلة حناء ابنه البِكر “شادي”.

ونقلت القناة عن نشطاء أنّ سبب الوفاة يعود لإصابة والد العريس بجلطة قلبية حادة.

وتداول النشطاء بطاقة دعوة إلى الزفاف والتي يتضح منها أن الحفل اقتصر على الأقارب بسبب أزمة كورونا .

#في_ليلة_حِنّاء_ولده_البكر_هذه_الليلة يا أهالي بلدة ديرالسعنة الكرام انتقل الى رحمه الله تعالى قبل قليل … Gepostet von ‎صفحة ديرالسعنة الإخبارية‎ am Donnerstag, 9. Juli 2020

ونعا المعلّقون بكلمات مؤثرة والد العريس داعين له بالرحمة.