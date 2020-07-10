ليلة دخلة تنقلب إلى مأتم .. والدة العريس قُتلت وشقيقه وابن عمه أصيبا وهذا ما حصل

انقلب حفل زفاف في سوريا إلى مأتم بعد مقتل والدة العريس وإصابة شقيقه وابن عمه إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال شجار عنيف بالحفل.

الواقعة شهدتها إحدى مناطق ريف الحسكة في سوريا، حيث نشب شجار بين ابن عم العروس وشبان من أقرباء العريس .

وعلى إثر الخلاف، قام ابن عم العروس بإخراج مسدس وإطلاق النار منه، مصيبا شقيق العريس وابن عمه ووالدته التي لقيت مصرعها.

وقتلت والدة العريس وتدعى رغدة حسن الدهام، (50 عاما) بعد إصابتها برصاصة مباشرة.