قضية الطفلة آمال تهزّ الفلسطينيين .. قتلها والدها لطلبها رؤية والدتها المطلقة وألقى شقيقها من الطابق الثاني!

شهد قطاع غزة جريمة هزّت مشاعر الفلسطينيين، بعد قيام أب بضرب ابنته (10 سنوات) ضرباً مبرحاً، ما أدّى لوفاتها .

وتوفيت الطفلة “آمال” الليلة الماضية، من حي التفاح شرق مدينة غزة، نتيجة تعدّي والدها عليها؛ لطلبها مع شقيقتها وشقيقها رؤية والدتها المطلقة.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو تعرض الطفلة للضرب المبرح.

وذكر شهود أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها الأب على أبنائه .

وأشاروا إلى أنه في إحدى المرّات القى أحد اطفاله من الطابق الثاني لنفس السبب.

وذكروا أن أكثر من 6 بلاغات وصلت للشرطة باعتداء الأب على أطفاله من دون أن تتخذ أي خطوات.

من جانبه، قال العقيد ايمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في غزة انه جرى توقيف الأب الجاني، ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأثارت الجريمة غضباً واسعاً في الشارع الفلسطيني، وسط مطالبات بإيقاع اقصى عقوبة بحقّ الأب الجاني .