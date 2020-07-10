في أحدث ظهور له .. أمر غريب حصل بعد نشر صورة للأميرعبدالعزيز بن فهد!!

في أحدث ظهور له، نشرت صورة جديدة للأمير عبدالعزيز نجل الملك فهد خلال احتفائه بعيد ميلاد ابنته، بحسب ما تداول ناشطون عبر موقع “تويتر”.
ونشر الشاعر فهد المساعد صورة لابن فهد، في عيد ميلاد ابنته “الجوهرة” وهو الظهور الثاني له منذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي.
ولوحظ أمر “غريب” أنه بعد انتشار الصورة، حيث غرّد سعوديون في هاشتاغ “عبد العزيز بن فهد”، مناشدين الأمير عبدالعزيز لمساعدتهم في تسديد ديونهم وانهاء ازماتهم .
ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، اختفت أخبار الأمير “عبدالعزيز بن فهد”، بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.
وسريعا، نشر حساب “بن فهد” تغريدة لاحقة، يحمد الله فيها على استرجاع حسابه من “القرصنة”، ثم اختفى الرجل من وقتها، لينتشر خبر آخر عن وضع نجل الملك السعودي الراحل قيد الإقامة الجبرية.
وظلت التساؤلات قائمة حتى كشف حساب المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، أن “بن فهد” اعتقل من قصره في جدة على يد قوة تابعة لولي العهد “محمد بن سلمان”.
وكان الأمير السعودي قد هاجم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” متهما إياه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين، داعيا “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.
وفي فبراير 2019، نشرت وسائل إعلامٍ سعودية، مقطعاً مصوراً، أظهر ولي العهد محمد بن سلمان، الى جانب الأمير عبدالعزيز بن فهد بعد اطلاق سراحه .
وظهر في الفيديو إلى جانب “بن سلمان” وبن فهد” الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، بينما ظهر ولي العهد وهو يُقبّل طفلة “بن فهد” الجوهرة.
وقالت وسائل اعلام سعودية إن ولي العهد ووزير الداخلية زارا الأمير “بن فهد” في منزله.