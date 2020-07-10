في أحدث ظهور له .. أمر غريب حصل بعد نشر صورة للأميرعبدالعزيز بن فهد!!

في أحدث ظهور له، نشرت صورة جديدة للأمير عبدالعزيز نجل الملك فهد خلال احتفائه بعيد ميلاد ابنته، بحسب ما تداول ناشطون عبر موقع “تويتر”.

ونشر الشاعر فهد المساعد صورة لابن فهد، في عيد ميلاد ابنته “الجوهرة” وهو الظهور الثاني له منذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي.

الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد الله يحفظه..

الليلة في ذكرى ميلاد أبنته الجوهرة.



ياسلام الله على هذا السلام

في عيون الجوهره وأما بعد

ضحكتك يالبرق في حضن الغمام

للخواطر كنها بشارة سعد

افخري يابنت وافين المقام

لله المنه ولا غيره احد

ومن بغانا نختصر كثر الكلام..

الابو عبدالعزيز بن فهد pic.twitter.com/44TB62MiWZ — فهد المساعد (@fahadAlmosaad) July 9, 2020

ولوحظ أمر “غريب” أنه بعد انتشار الصورة، حيث غرّد سعوديون في هاشتاغ “عبد العزيز بن فهد”، مناشدين الأمير عبدالعزيز لمساعدتهم في تسديد ديونهم وانهاء ازماتهم .

دخيلك ي فايز ساعد الحارثي والله انه صادق وعنده مايثبت وصل رسالته للامير محمد بن سلمان والامير عبدالعزيز بن فهد pic.twitter.com/ekrB9aw1um — Amal Alharty (@alharty_amal) July 9, 2020

يارب عجل بفرج زوجي🛑 سجين سنتين🛑 طلع بامر الملك بسبب كورونا تكفون ساعدونا بسداد اي فاتوره لوجه الله تكفون لايرجع عندي ثمانية ابناء ولا دخل ولا ظيفه غير الضمان وظروفنا صعبه يارب من سددها فحرم وجهه عن النار وجعلها نور له عند ربالعالمين وبارك له في صحته وماله وعياله pic.twitter.com/mbpKaZPCJ0 — ام عبدالعزيز (@RsHf3456) July 10, 2020

ياسعد منهو ضحك له حجاجك

وصافحك باليمنى وبين لك أحواله

ياسيدي تمم مطلبي خوتك محتاجك

محتاجك يامنبع الجود ياراعي الطاله#عبدالعزيز_بن_فهد

كل عام وسمو الاميره الجوهره بالف خير وعقبال مية سنه pic.twitter.com/SUTRFYRoBp — مواطن بسيط (@a7la7000) July 9, 2020

سلام عليكم ورحمة الله …



قال تعالى (( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا))



وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ((من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة،))



الدنياء فانيه والمال زائل

فدّخْر لأخرتك عنك وعن والديك وذريتك pic.twitter.com/K1lhkBXaDK — رائد آل بريك (@Raid_trke) July 9, 2020

ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، اختفت أخبار الأمير “عبدالعزيز بن فهد”، بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.

وسريعا، نشر حساب “بن فهد” تغريدة لاحقة، يحمد الله فيها على استرجاع حسابه من “القرصنة”، ثم اختفى الرجل من وقتها، لينتشر خبر آخر عن وضع نجل الملك السعودي الراحل قيد الإقامة الجبرية.

وظلت التساؤلات قائمة حتى كشف حساب المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، أن “بن فهد” اعتقل من قصره في جدة على يد قوة تابعة لولي العهد “محمد بن سلمان”.

وكان الأمير السعودي قد هاجم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” متهما إياه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين، داعيا “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.

وفي فبراير 2019، نشرت وسائل إعلامٍ سعودية، مقطعاً مصوراً، أظهر ولي العهد محمد بن سلمان، الى جانب الأمير عبدالعزيز بن فهد بعد اطلاق سراحه .

وظهر في الفيديو إلى جانب “بن سلمان” وبن فهد” الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، بينما ظهر ولي العهد وهو يُقبّل طفلة “بن فهد” الجوهرة.

وقالت وسائل اعلام سعودية إن ولي العهد ووزير الداخلية زارا الأمير “بن فهد” في منزله.