فلتان أمني يهزّ السعودية .. مسلح يرتكب مذبحة مروّعة بحقّ عائلة ويختفي عن الأنظار!

هزت قرية الجرف شمال محافظة رجال ألمع في الجهة الغربية من منطقة عسير السعودية جريمة مرعبة، بعد مقتل وإصابة أفراد عائلة بالرصاص .

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل اعلام سعودية فإنّ الزوج قتل، واصيبت زوجته واطفاله بعد تعرّضهم لاطلاق نار من شخص مجهول.

وأصيب شاب آخر يعمل بأحد الأسواق القريبة من الحادثة في القضية نفسها.

ولفظ الزوج أنفاسه في الحال إثر تعرضه لطلق ناري، في الوقت الذي يرقد فيه أطفاله في أحد المستشفيات بالمنطقة.

وترقد الزوجة على السرير الأبيض بمستشفى محايل العام إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس. وفقاً لصحيفة “سبق” المحلية

وأشارت “سبق” إلى تضارب الأنباء حول الجاني الحقيقي.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية.