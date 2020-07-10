صدمة في العراق .. العثور على جثة الحارس كرار إبراهيم وهذا هو السبب الحقيقي لوفاته

صُدم العراقيون مساء الخميس بخبر العثور على جثة حارس مرمى نادي الطلبة والمنتخب الأولمبي السابق كرار إبراهيم .

وأفاد مصدر في مستشفى “الامام علي” بمدينة الصدر أنه تمّ العثور على كرار ابراهيم مغمى عليه في شارع الفلاح وسط المدينة.

وذكر المصدر أنّ جثة كرار ابراهيم وصلت المستشفى في الساعة الرابعة من عصر الخميس بالإسعاف .

وقالت وسائل إعلام محلية وصفحات رياضية على “فيسبوك” إن التقرير الطبي النهائي أفاد بأن وفاة كرار كانت نتيجة سكتة قلبية وليس بسبب خنقه كما ذكرت أنباء في وقت سابق.

وأفادت تلك الصفحات أنّ تواجد مدرب حراس مرمى الطلبة وصفي جبار و الاداري عدي و المصور احمد حطاب و الحارس السابق علي ابو الجاي و سبقهم الكابتن علي طالب توافدوا الى المستشفى حيث تتواجد جثة “كرار”.

🔹الان من داخل مستشفى الجوادر: سبب وفاة الحارس كرار ابراهيم ( احتشاء بعضلة القلب ) حسب ما كتب بالتقرير الرسمي 🔹الان… Gepostet von ‎وكالة الرياضة الآن – Sport Now‎ am Donnerstag, 9. Juli 2020

وخلال الشهر الماضي خسر الوسط العراقي الرياضي العديد من نجومه أبرزهم لاعب المنتخب السابق لكرة القدم أحمد راضي والمدرب علي هادي وآخرون، توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مغردة عبر “تويتر” إنّها من جيران عائلة الحارس كرار إبراهيم، مشيرةً إلى إن ذويه أصيبوا بصدمة ولم يصدقوا خبر وفاته، لافتةً إلى أن اللاعب وذووه معروفون بأخلاقهم .

كرار ابراهيم الله يرحمه ويغفرله ابن جوارينا ..بينا وبينهم 3بيوت

اهله سمعوا الخبر من الفيس مامصدكين خطية ب1 بالليل كب العياط والبجي خطية امه صديقة امي كلش وهم سادة علويين كلش مسالمين محد سامعلهم صوت بالمنطقه والكل يحمد باخلاقهم

الله يغمد روحه الجنة — صَبَا 🌻 (@sabita225) July 10, 2020

من جانبه، نعى وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، الحارس الراحل كرار ابراهيم.

وكتب الوزير في حسابه بـ”تويتر”: “بمزيد من الحزن والاسى ننعى حارس مرمى نادي الميناء والمنتخب الاولمبي كرار ابراهيم الذي لبى نداء ربه تاركا ارثا رياضيا كبيرا قوامه الخلق الرفيع والتفاني في العمل والروح الرياضية العالية. رحم الله فقيد الرياضة بواسع رحمته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان”.