تضامن واسع مع غادة عويس في ظلّ الهجمة الخسيسة عليها ومحاولات اغتيالها معنوياً

أطلق عدد من الكتاب والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع الإعلامية اللبنانية، المذيعة في قناة الجزيرة القطرية غادة عويس بعد كشف تعرض هاتفها للاختراق من قبل جهات إماراتية وسعودية.

ونشر عدد من النشطاء تغريدات تضامن مع الإعلامية اللبنانية، مؤكدين أن ما تقوم به السلطات السعودية والإماراتية وذبابهم الإلكتروني لن يرهب معارضي هذه الأنظمة ولن يمنعهم عن قول الحقيقة وكشف فضائح النظامين.

وقال الصحفي محمد مختار الخليل: “محاولات الاغتيال المعنوي غالبا تنعكس على القائمين بها، الصحافة ليست جريمة والاستبداد الى زوال مهما كان”.

محاولا الاغتيال المعنوي غالبا تنعكس على القائمين بها، الصحافة ليست جريمة والاستبداد الى زوال مهما كان. @ghadaoueiss https://t.co/XlNOooKek3 — محمد المختار الخليل (@Mohdelmoctar) July 9, 2020

الدكتور لقاء مكي، علق في تغريدة له على الأمر بالقول: “محاولات تشويه صورة السيدة، ليست فقط غير أخلاقية ولكنها أيضاً غبية ولا يمكن تصور مقدار جهل من يقوم عليها، وما يسببه من ضرر لصورة بلاده”.

محاولات تشويه صورة السيدة @ghadaoueiss ليست فقط غير أخلاقية، لكنها أيضا غبية، ولا يمكن تصور مقدار جهل من يقوم عليها، وما يسببه من ضرر لصورة بلاده. — د. لقاء مكي (@azzawil) July 9, 2020

اما الإعلامي الكويتي سعد السعيدي فقال: “التنمر على غادة عويس هدفه خنق صوتها وطمس رأيها، بدلاً من مواجهة كلمات، المسالمة بالفكرة والحجة والبرهان اختاروا التنمر والشتيمة والترهيب، كلمة الحقيقة أقوى تأثيراً من الرصاصة وحين يصعب مواجهتها ومقارعتها، يسعى البعض لإسكاتها …وذاك هو الإرهاب”.

التنمر على غادة عويس هدفه خنق صوتها وطمس رأيها.

بدلا من مواجهة كلمات @ghadaoueiss المسالمة بالفكرة والحجة والبرهان اختاروا التنمر والشتيمة والترهيب.

كلمة الحقيقة أقوى تأثيرا من الرصاصة ، وحين يصعب مواجهتها ومقارعتها ، يسعى البعض لإسكاتها …وذاك هو الإرهاب.#متضامن_مع_غادة https://t.co/ORp1wVq9TZ — سعد السعيدي (@salsaeedi) July 9, 2020

في حين كتب الناشط الحقوقي يحيى الحديد: “الأنظمة المستبدة تعيش عقدة النقص وعقدة الشرف، دائما يبحثون عن نواقصهم وثغراتهم وفضائحهم عند خصومهم”.

الأنظمة المستبدة تعيش عقدة النقص وعقدة الشرف، دائما يبحثون عن نواقصهم وثغراتهم وفضائحهم عند خصومهم https://t.co/dNTN3LStZE — Yahya Alhadid 🇦🇺 (@YahyaAlhadid) July 9, 2020

بدوره، قال الإعلامي بقناة الجزيرة محمد كريشان: “كل التضامن مع الزميلة غادة عويس في وجه حملات منظّمة لم تكن تسعى إلى الاختلاف معها أو مناقشتها في آرائها ومواقفها، وهذا مشروع، وإنما لتشويهها والافتراء عليها بطريقة لا أخلاقية ومنحطّة”.

كل التضامن مع الزميلة غادة عويس @ghadaoueiss في وجه حملات منظّمة لم تكن تسعى إلى الاختلاف معها أو مناقشتها في آرائها ومواقفها، وهذا مشروع، وإنما لتشويهها والافتراء عليها بطريقة لا أخلاقية ومنحطّة.

https://t.co/dxrE5GrD6c — محمد كريشان (@MhamedKrichen) July 9, 2020

وقال الإعلامي ماجد عبد الهادي في تغريدة: “استنفدوا كل ما لديهم من مخزون سوء الخُلُق، ليشوهوا سُمعة الزميلة غادة عويس، فوقعوا في شر ما كانوا يعملون، وباتت سيرة بذاءتهم تتصدر صفحات الصحف، في بلاد طالما لهثوا لنيل رضاها، وبذروا من أجله مليارات الدولارات”.

وأضاف: “يقول مثل شعبي فلسطيني الدجاجة إن حفرت، على رأسها عفرت”.

استنفدوا كل ما لديهم من مخزون سوء الخُلُق، ليشوهوا سُمعة الزميلة غادة عويس @ghadaoueiss فوقعوا في شر ما كانوا يعملون، وباتت سيرة بذاءتهم تتصدر صفحات الصحف، في بلاد طالما لهثوا لنيل رضاها، وبذروا من أجله مليارات الدولارات".

يقول مثل شعبي فلسطيني: "الدجاجة إن حفرت، على رأسها عفرت" https://t.co/j6odxjCfjU — ماجد عبد الهادي Majed Abdulhadi (@majedabdulhadi) July 9, 2020

وفي وقت سابق، قالت غادة عويس، إن الهجمات عليها عبر شبكة الإنترنت، لن تسكتها، ولن توقفها عن عملها الصحفي.

وأشارت عويس إلى حملة هجوم كبيرة عليها، ونشرت تغريدات بصور مسربة من هاتفها، وأخرى باطلة، وتحمل عبارات كارهة للنساء، وأعيد تغريدها عشرات آلاف المرات.

وأكدت أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للهجوم، أو الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة يبدو أن المهاجمين اخترقوا هاتفها.

ولفتت إلى أن الحسابات التي تهاجمها، عادة ما كانت حسابات سعودية، وإماراتية، وبعضها شخصيات عامة ومعروفة في بلادها، مثل ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي السابق، ونايف العساكر، المفتي في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية والحليف المقرب من محمد بن سلمان ، وحمد المزروعي، المقرب من ولي عهد الإمارات.