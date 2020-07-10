تحويل آيا صوفيا الى مسجد يُصيب مستشار محمد بن زايد بالجنون .. مغرّدون لقنوه درساً وذكّروه بالمعابد البوذية في الإمارات

عبّر مستشار ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله عن جنونه من قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل آيا صوفيا من متحفٍ إلى مسجد .

وقال “عبدالخالق” في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر”: “شرذمة من غلاة القوم ومن تبع المصاب بجنون العظمة اردوغان هم فقط الفرحين والمهللين لتحويل متحف #آيا_صوفيا إلى مسجد”.

شرذمة من غلاة القوم ومن تبع المصاب بجنون العظمة اردوغان هم فقط الفرحين والمهللين لتحويل متحف #آيا_صوفيا إلى مسجد. pic.twitter.com/hilfpDotzA — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 10, 2020

وردّ مغرّدون على الحنق الذي أصاب مستشار محمد بن زايد بعد تحويل آيا صوفيا الى مسجد، مؤكدين أنّه شأن تركي داخلي لا يحقّ له التدخل فيه، وذكّروه بالمعابد البوذية واليهودية التي افتتحتها الإمارات مؤخراً على اراضيها.

ليش زعلان هذا بيت من بيوت لله وليس ملك أحد من البشر.

ياريتك مظهر جزء مما أظهرته وقت فتحتم المعبد الهندوسي لعبادة البقر والقوارض من دون لله . — م.حسام الخالد (@E_abo_osama) July 10, 2020

خمسة قرون واكثر وهو مسجد ..



دعنا نفرح بالمساجد ، وتفرغوا أنتم لمعابد مقدسي البقر — صلاح بن عمر بابقي⁦ (@salahbabgi) July 10, 2020

احسن من الي يحول مساجده معابد للبوذا وكنايس يانجسين ياعبدة البقر نعم فرحين ومهللين بأرجاع المتحف الى مسجد على ماكان عليه من قبل يابوذا أبوظبي pic.twitter.com/wNV75imcPt — abdullrhman (@abdullrhmanalt2) July 10, 2020

اين المشكله يا سعاده المستشار ؟!!!!

الامارات افتتحت معابد هندوسية و لم يعترض احد عليكم فهذه سياستكم الداخليه و انتم احرار فيها — Moh'd Al_Romaih (@DRomaih) July 10, 2020

شنو اسباب اعتراضك على عدم قبول تحويلة المتحف للمسجد ،مع العلم اني ضد اردوغان لكن إيش الاسباب لعدم قبولك بتحويل متحف لمسجد في بلد غير بلدك، ولم تعترض على بناء المعابد الهندوسية ببلدك ولا حتى تجارة الجنس في دبي …الخ. — abdullah (@__justme33) July 10, 2020

لو حوله إلى معبد هندوسي لما قلت هذا الكلام — ABA Y3COUB 🇸🇦 (@afentis_25) July 10, 2020

وألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، الجمعة، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934 القاضي بتحويل “آيا صوفيا” باسطنبول من مسجد إلى متحف.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الجمعة، قرارا رئاسيا بشأن افتتاح “آيا صوفيا” للعبادة وتحويل إدارتها إلى رئاسة الشؤون الدينية.

وذكرت أن الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا، ألغت قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 بتحويل مسجد آياصوفيا إلى متحف.

وأشارت إلى انتقال إدارة “آيا صوفيا” إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية بناء على المادة 35 من القانون رقم 633 المتعلق بمهام رئاسة الشؤون الدينية.

ونشر الرئيس رجب طيب أردوغان، القرار الرئاسي على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا أن يكون القرار وسيلة خير.

نبارك لكم جامع آياصوفيا https://t.co/7HYmWvecHx — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) July 10, 2020

ويعتبر “آيا صوفيا” صرح فني ومعماري موجود في منطقة “السلطان أحمد”، بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عاماً مسجدًا، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

وفي مارس/ آذار 2019، قال الرئيس أردوغان، إن تركيا تخطط “لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، وليس جعله مجانيا فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفًا، وسيسمى مسجدًا”.

وشدد على أن مسألة إعادة تحويل “آيا صوفيا” إلى مسجد “مطلب يتطلع إليه شعبنا، والعالم الإسلامي، أي أنه مطلب للجميع، فشعبنا مشتاق منذ سنوات ليراه مسجدًا”.

وتجمع عشرات الأتراك في ساحة “آيا صوفيا” التاريخية بحضور وسائل إعلام محلية وأجنبية، مرحبين بقرار المحكمة الإدارية العليا، ورفعوا التكبيرات، ورددوا شعارات مؤيدة للقرار، حاملين الأعلام التركية.