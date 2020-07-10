بعد فضيحة إفشال الإمارات حلاً لأزمة الخليج .. “بن زايد” يدفع بـ “قرقاش” للردّ بالنيابة عن السعودية!

دفع التقرير الذي نشرته شبكة فوكس نيوز الأميركية عن عرقلة الإمارات اتفاقاً تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بوساطة أميركية لحل الأزمة الخليجية وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش للتعليق عليه وتبرير ما جاء فيه .

وقال “قرقاش” في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن”:”موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، نحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها”.

وتابع: “في هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة”.

وأوضحت فوكس نيوز الأميركية أن الاتفاق على إنهاء حصار قطر بدأ الأسبوع الماضي في متناول اليد بعد سلسلة من المناقشات والاجتماعات التي شارك فيها مسؤولون كبار في السعودية وقطر والولايات المتحدة والإمارات.

وأشارت إلى أنها علمت أن الامارات غيرت موقفها في اللحظة الأخيرة، وطلبت من السعودية وقف الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة لحل الأزمة.

واعتبرت الشبكة أن موقف الإمارات حرم إدارة الرئيس دونالد ترامب من تحقيق إنجاز حاسم في السياسة الخارجية، وتعزيز موقفها ضد إيران.

وأشارت إلى أن الاتفاق كان سيفتح الأجواء الخليجية أمام الخطوط الجوية القطرية وسيحرم إيران بالتالي من عائدات مالية بقيمة 133 مليون دولار تتقاضاها طهران سنويا لقاء عبور الطيران القطري في أجوائها.

وأجمع عدد كبير من الكتاب والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ إفشال الإمارات لمصالحة سعودية قطرية في لحظاتها الأخيرة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنّ قرار السعودية بيد الإمارات .