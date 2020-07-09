وضعها على مقدمة مركبته وبدأ بفعلته “المثيرة للإشمئزاز” .. فيديو يهزّ أمريكا لضابط يتحرش بسيدة أثناء اعتقالها

أثار مقطع فيديو لضابط شرطة أمريكي خلال اعتقاله امرأة في ولاية في أوستن بولاية تكساس ضجةً واسعة، بعد قيامه بالتحرش بها، وملامسة ثدييها بطريقةٍ متعمدة .

وحظي الفيديو بأكثر من 10 ملايين مشاهدة منذ نشره على “تويتر” في السادس من الشهر الجاري.

This is fucking disgusting.

"I DEMAND A FEMALE OFFICER"

Austin, Texas PD @Austin_Police pic.twitter.com/eAiIejUP8j — 𝕾𝖆𝖒 (@mo0nlitruby) July 6, 2020

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنّ السيدة التي ظهرت في الفيديو تُدعى روزاليندا نونو تريفينو (40 عامًا)، وقُبِضَ عليها بزعم ارتكابها عدة مخالفات مرورية.

وخلال محاولة الضابط تفتيش “روزاليندا”، تظهر في المقطع وهي تصرخ وتطالب بضابطة شرطة أنثى لتفتيشها.

ويُشاهد في الفيديو، تعمُّد الضابط ملامسة صدر المعتقلة “روزاليندا” خلال تثبيتها على مقدمة مركبة الشرطة، بينما يُسمع في الخلفية رجل يصرخ عليه ويقول: “لا تلمسها بهذه الطريقة”.

ووصف معلّقون على الفيديو تصرّف الضابط بأنه “مثير للاشمئزاز”.

وأصدرت إدارة شرطة أوستن بيانًا مطولًا دافعت فيه عن تصرفات الضابط، وقالت إنها على علم بالفيديو الذي يتم تداوله أثناء اعتقال “روزاليندا”.

وفي سلسلة رسائل على تويتر، شاركت إدارة الشرطة أيضًا سياستها التي أوضحت أنه في حالة عدم توفر ضابطة أنثى “يجب إجراء التفتيش للمعتقلة أمام نظام تسجيل فيديو صوتي متنقل”.