“شاهد” هند القحطاني تدعو الله أن تصبح “هيفاء وهبي السعودية” ومستعدة للتعري أكثر وأكثر:”بكسر الدنيا”

تصدرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل والمقيمة بأمريكا هند القحطاني، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شبهت نفسها بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

البداية كانت بإجابة هند القحطاني على سؤال مُتابعة “ليش ماتغنين صوتك حلو؟”، فقالت هند بفيديو رصدته “وطن”: “الله، أمنية أتمنى أن تتحقق، ليش لاء، عالأقل أكون مؤدية، أنا صوتي بالغناء عادي جدا، بس ينفع أكون مؤدية”.

ووجهت هند القحطاني دعوة إلى الملحنين والشعراء والمنتجين بأن يتعاونوا معها، مؤكدة: “بكسر الدنيا، وأصير هيفاء وهبي السعودية”.

وتمادت هند القحطاني بتشبيه نفسها بهيفاء وهبي وتاريخها قائلة: “اللي قاعد يصير معي زي اللي صار مع هيفاء وهبي في بداياتها بالضبط، فممكن ينتهي الأمر بأني أصير مؤدية زي هيوفة”.

وأضافت هند: “وجه الشبه بيني وبين هيفاء وهبي، إنها أول ما طلعت الساحة، صار اللي يسوى واللي مايسوى يتكلم فيها، الكل يبغى يشتهر على أكتافك يا هيفاء، وأنا نفس الشيء، اللي يسوى واللي مايسوى يبغى يشتهر على حس هند القحطاني”.

وازدادت حدة نرجسية هند القحطاني، وقالت: “المشكلة، وبكل فخر أقولها، أنا من مشاهير الصف الأول، أنا في رأس الهرم، في أعلى القائمة، نمبر ون، واللي يحطون راسهم براسي، مافي مجال للمقارنة، ما تستحتون؟”.

وتابعت: “أغلب اللي واقفينلي بالمرصاد، ومساكين يعتقدون أنفسهم ند لي، لا ياحبايبي، ماهم مشهورين مغمورين درجة عاشرة تحت الصفر، إيش هالتطلع؟ كل واحد يعرف قدر نفسه، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه”.

وختمت هند: “معظم الناس لهم منافسين من نفس المستوى، في أي مجال نعرفه، يعني اللي بينهم حرب ضروس، متكافئين، إلا أنا، يعني اللي صار مع هيوفة اللي أنا أحبها وأموت فيها، قاعد يتكرر معي، يتكلموا عنها وينتفخوا كالبالون وفجأة ينفقعون، ويطيرون”.

وأثارت تصريحات هند موجةً من السخرية والجدل، وسألوها حول إنجازاتها الحقيقية عدا وصلات الرقص الفاضحة والملابس الجريئة، بينما استفسر آخرون عن هويتها ومن تكون من الأساس.

وهاي مفكره حالها انها اشي واو يرحم جدها فكر عبدون شب🤣🤣🤣 — Tala🦋 (@Talama99) July 9, 2020

من مشاهير الصف الأول في شو وهذي مين هي 🤔⁉️ — 🇯🇴Abdullah▫️عبدالله🇯🇴 (@Abdulla29802505) July 9, 2020

جنون العظمه 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ — Buthina Bustanji (@ButhinaBustanj1) July 9, 2020

وكانت آخر طُرق هند القحطاني في إثارة الجدل، حين شنت هجوماً على الحجاب والمحجبات واتهام النساء اللائي يرتدين الحجاب بالنفاق والكذب.

اكيد المشهوره لاولى لان كل واحد يطلع مكوته ينشهر وانتي حتى مكوت بنتك مطلعنهااا .!!

نحن في اخر الزمان تكثر الغواني والقينات .. — عبدالله (@rI2Hp1rsEbURBiy) July 9, 2020

وفي ردها على سؤال أحد متابعيها حول إمكانية عودتها لارتداء الحجاب يوما ما، أكدت أنه خلعت الحجاب عن قناعة وأنه من المستحيل أن يأتي يوما وترتديه مرة أخرى.

اش هالتفاهه اش هالغرور اش هالغباء

مسكينه ياريت ضلت مو معروفه ولا انشهرت بالطريقه الي انشهرت فيها… — ريـmم 🇯🇴 (@4oDUDwB5TUBU3Hp) July 9, 2020

يعني مافي مجال ً هاي ً هند الئحتاني ملكة التويرر ههههههه — ⚜️Abo.Hakam AlQaisi⚜️ (@318_memo) July 9, 2020

وقالت مشهورة مواقع التواصل السعودية المقيمة بأمريكا والتي سبق أن أعلنت دعمها للمثليين والشواذ: “طول عمري بحجاب متغطية غطى وإلى آخره.. لأول مرة أنزع العباءة لما جيت هنا أمريكا ونزعت غطاء الوجه يعني.. لا يمكن أن تريني لاحقا بحجاب والقناعات تتغير بس أنا حاليا مستحيل أني ألبس حجاب.. مستحيل أبدا “.

جنون العظمه وليت على شي يستاهل

كله خزي وشي يفشل 🤦🏻‍♀️ — Lolo_85 (@lolo852005) July 9, 2020

مين هاي 🤔🤔🤔 شو موقعها من الاعراب……حسستني انها ماخده جائزة نوبل بالانحطاط الاخلاقي🙈🙈 — Hussam Jaradat (@JaradatHussam) July 9, 2020

وتابعت في هجوم سافل على الحجاب والمحجبات: “أقول لكم شيء أغلب النساء العربيات 98% من النساء المسلمات العربيات غير المحجبات كاذبات.. المشهورات طبعا لما يجون وسائل الإعلام ويقولون لها ممكن تتحجبين تقول إن شاء الله أنا أفكر أني أتحجب ادعولي بالهداية ادعولي يا مشاهدين ادعيلى يا المذيعة بالهداية.. كذابات منافقات عشان يشتهرون”.