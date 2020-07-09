“مجزرة” إنهاء خدمات للأردنيين في الإمارات.. “قرصان الخليج” ابن زايد يكايد الملك عبدالله الثاني لتقاربه مع قطر

كشف مغرد شهير بتسريباته السياسية على موقع التواصل تويتر، عن “مجزرة” إنهاء خدمات بحق المدرسين الأردنيين في الإمارات فيما يبدو أنه استكمالا لسياسة المكايدة التي ينتهجها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ضد الأردن بسبب موقف الملك عبدالله الثاني من قطر وتقاربه مع الدوحة ورفضه الحصار الجائر.

حساب “بوغانم” الشهير الذي يتابعه أكثر من 18 ألف شخص على تويتر، قال إن الإمارات تنهي عقود 2000 مدرس أردني.

وأوضح المغرد القطري الشهير في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن هذه المعلومات وصلته صباح اليوم، دون الإشارة إلى مصدرها كما أنه لم تصدر عن الإمارات أو الأردن أية بيانات أو إشارات بخصوص هذا الأمر.

وأكد بعض المغردين في الردود على صحة معلومات “بوغانم” مشيرين إلى ان المدرسين عادوا بالفعل الى الاردن مع عائلاتهم، معتبرين أن ذلك ورقة تلعب بها الامارات “لعبتها القذرة للضغط على الاردن من اجل تمرير شرورها”.

صحيح وبعض المدرسين عادوا بالفعل الى الاردن مع عائلاتهم

هم ورقة تلعب بها الامارات لعبتها القذرة للضغط على الاردن من اجل تمرير شرورها — نشمية ❤️🇶🇦❤️ (@girlqa6ar) July 9, 2020

نكايه بهم ليش تقربوا من قطر — excellence🏋️‍♀️ (@excellence1979) July 9, 2020

بينما أرجع آخرون سبب ذلك إلى ترتدي الوضع الاقتصادي في الإمارات بشكل مخيف وانهيار اقتصادها، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بعيدا عن المكايدات السياسية.

وشهدت العلاقات بين عمان والدوحة قفزة، بعد عودة تبادل السفراء منتصف 2019، وتقديم قطر مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

وعيّن الأردن، في 16 يوليو 2019، سفيرا جديدا له بالدوحة، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني.

وكانت عمان سحبت سفيرها من الدوحة، تضامنا مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت علاقاتها مع قطر، في يونيو 2017، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

كما عيّنت قطر، في 29 أغسطس 2019، سعود بن ناصر آل ثاني سفيرا لها في عمان.

وشكّل القرار الأردني بإعادة العلاقات مع قطر، وفق مراقبين، خطوة مهمة في إطار انفكاك المملكة عن الضغط السعودي-الإماراتي، الذي مورس على عمان لقطع علاقتها مع الدوحة.